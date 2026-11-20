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Bayern München mengalami malam petaka melawan FC Köln, tim yang terancam degradasi. Di kandang sendiri, tim asuhan Vincent Kompany hanya bermain imbang 1-1. Bintang mereka, Harry Kane dan Michael Olise, juga cedera dan ditarik keluar pada babak pertama. Borussia Dortmund bisa merebut puncak klasemen Bundesliga akhir pekan ini.

Bayern mengawali laga dengan baik di Allianz Arena, tempat Kane nyaris mencetak gol sejak awal. Namun, sundulannya hanya membentur tiang jauh dan penyerang asal Inggris itu pun berada dalam posisi offside tipis.

Bukan Bayern, melainkan Köln yang unggul lewat serangan balik cepat nan apik. Mikey Moore menerima bola yang diarahkan ke jalur larinya melalui umpan tumit Saïd El Mala, melewati kiper Jonas Urbig, lalu mencetak gol: 0-1.

Bayern segera mendapat pukulan berikutnya. Kane tampak mengalami cedera pergelangan kaki setelah duel nahas di kotak penalti dan harus ditarik keluar untuk digantikan Tom Bischof.

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Setelah beberapa serangan gagal, gol penyama kedudukan akhirnya datang tak lama kemudian. Bischof menemukan Nathaniel Brown yang berada di ruang kosong, lalu tembakan Brown ke sudut jauh tak mampu dihalau kiper Marvin Schwäbe: 1-1.

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Namun, kabar buruk kembali datang bagi Bayern. Olise terkapar setelah menerima tekel dan, tak lama kemudian, Kompany memutuskan untuk tidak memainkannya lagi selepas jeda. Menurut Sky , pemain asal Prancis itu meninggalkan stadion dengan bantuan kruk.

Selain peluang Lennart Karl, yang tembakannya dari posisi menjanjikan melebar, Bayern nyaris tak menciptakan apa-apa dalam waktu yang lama. Menjelang akhir laga, mereka mulai mengancam melalui Aleksandar Pavlovic, yang tembakannya melenceng tipis, serta pemain pengganti Jamal Musiala, yang upayanya digagalkan Schwäbe.

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Namun, peluang terbesar pada akhir laga justru menjadi milik Köln. Setelah Pavlovic melakukan blunder di lini tengah, pemain bintang El Mala yang sama sekali tak terkawal secara mengejutkan menembak melebar.

Saat ditarik keluar tak lama kemudian, ia tampak frustrasi terhadap dirinya sendiri. Meski begitu, Köln berhasil membawa pulang satu poin yang mengesankan: 1-1. Klub itu kini berada di posisi ke-14 Bundesliga.