Bayern gencar memburu bintang Premier League seharga 90 juta euro

Bayern München telah mengambil langkah serius dalam upaya merekrut Anthony Gordon. Menurut Sky Sports, juara Bundesliga tersebut kini sedang melakukan pembicaraan dengan Newcastle United terkait kemungkinan transfer penyerang sayap asal Inggris tersebut, yang kabarnya terbuka untuk tantangan baru pada musim panas ini.

Gordon yang berusia 25 tahun telah lama dianggap sebagai opsi yang menarik bagi Bayern. Klub asuhan pelatih Vincent Kompany telah memantau pemain internasional Inggris tersebut dalam waktu yang cukup lama menurut Sky Sports dan kini telah secara resmi menghubungi Newcastle untuk mendiskusikan kemungkinan tersebut.

Newcastle dilaporkan bersedia mendengarkan tawaran untuk Gordon. Secara internal, klub tersebut memperhitungkan kemungkinan kepergian sang penyerang, yang meskipun memiliki kontrak hingga pertengahan 2030, ingin menjajaki opsi-opsinya. Selain itu, Bayern memiliki hubungan baik dengan klub asal timur laut Inggris tersebut.

Gordon menjalani musim yang luar biasa secara individu di St James’ Park. Penyerang ini telah mencetak 18 gol di semua kompetisi dan menjadi pencetak gol terbanyak Newcastle. Terutama di Liga Champions, ia tampil mengesankan dengan 10 gol dari 12 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain paling tajam musim ini.

Tidak hanya Bayern München yang tertarik pada Gordon. Menurut Sky Sports, Arsenal dan FC Barcelona juga memantau situasi ini dengan cermat. Agen-agen Gordon bahkan baru-baru ini terlihat di Barcelona, meskipun belum ada kontak langsung antara pihak Catalan dan Newcastle.

Pelatih Eddie Howe baru-baru ini menanggapi dengan hati-hati semua spekulasi seputar pemainnya. “Saya terus berkomunikasi dengan para pemain, tetapi tidak selalu mengenai rumor transfer,” kata sang manajer. “Yang terpenting bagi saya adalah komitmen mereka di lapangan latihan. Saya hanya akan menurunkan pemain yang seratus persen berkomitmen pada klub dan masa depan Newcastle.”

Sementara itu, di dalam Newcastle, mereka sudah memperhitungkan kemungkinan tawaran bernilai jutaan euro. Gordon dibeli dari Everton pada awal 2023 dengan harga sekitar 52 juta euro, tetapi Sky Sports memperkirakan bahwa Newcastle kini menargetkan biaya transfer antara 86 hingga 90 juta euro.

Bagi Bayern München, Gordon akan menjadi rekrutan besar dari Premier League lagi. Dengan Harry Kane, Luis Díaz, dan Michael Olise, Kompany sudah memiliki beberapa penyerang yang sebelumnya tampil gemilang di Inggris.