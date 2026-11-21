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Kylian Mbappe kembali masuk dalam catatan statistik negatif setelah laga Real Madrid kontra Celta Vigo diwarnai insiden mencolok dari bintang asal Prancis tersebut. Ia menyia-nyiakan peluang emas pada babak pertama, sebuah momen yang kembali membuka perdebatan soal rekamannya dalam mengeksekusi penalti, meski penalti merupakan salah satu sumber gol terpentingnya.

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Real Madrid mendapatkan hadiah penalti dalam pertandingan yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada pekan ke-13 LaLiga, Sabtu, tetapi Mbappe gagal memanfaatkan peluang tersebut. Sepakannya melenceng jauh dari gawang pada menit ke-39, sehingga Los Blancos kehilangan kesempatan untuk menyamakan kedudukan.

Pakar statistik asal Spanyol, Alexis, yang dikenal dengan nama "Mister Chip", mengungkapkan bahwa ini merupakan kali pertama Mbappe gagal mengeksekusi penalti dengan tendangan yang melenceng dari sasaran sepanjang kiprahnya di LaLiga.

Ia menambahkan bahwa penyerang asal Prancis itu kini sudah gagal dalam 5 eksekusi penalti di LaLiga sejak musim 2024-2025, dari total 23 penalti yang ia ambil dalam periode yang sama. Catatan itu menjadikannya pemain yang paling banyak gagal mengeksekusi penalti di kompetisi tersebut sejak musim itu.

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Dalam aspek ini, Mbappe melampaui penyerang Real Mallorca, Vedat Muriqi, yang gagal dalam 3 dari 10 percobaan penalti, serta penyerang Barcelona asal Polandia, Robert Lewandowski, yang gagal dalam 3 dari 7 eksekusi.

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Mister Chip juga menyebutkan bahwa pemain Real Madrid terakhir sebelum Mbappe yang gagal mengeksekusi penalti dengan tendangan melenceng dari gawang di LaLiga adalah Karim Benzema, penyerang asal Prancis, saat menghadapi Elche dalam laga yang berakhir imbang 2-2 pada 23 Januari 2022.

Mbappe sebelumnya memang sudah menuai kritik akibat kegagalannya dari titik putih pada musim pertamanya bersama Real Madrid. Ia gagal mengeksekusi penalti saat melawan Liverpool di Liga Champions, lalu kembali gagal saat menghadapi Athletic Bilbao di LaLiga dalam rentang waktu yang singkat.

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Perdebatan mengenai kemampuan Mbappe sebagai eksekutor penalti juga kembali mencuat pada September 2026, ketika ia gagal mengeksekusi penalti saat melawan Real Betis setelah tendangannya diblok kiper Alvaro Valles, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 Real Madrid. Harian Spanyol AS kala itu mencatat bahwa sang penyerang asal Prancis telah gagal dalam 5 dari 24 eksekusi penalti bersama Real Madrid di semua kompetisi, dengan persentase kegagalan mencapai 20,8%, tidak termasuk adu penalti.

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