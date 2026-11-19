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Federasi Sepak Bola Ekuador mengumumkan skorsing 8 tahun untuk pemain John Perlaza setelah ia terlibat dalam aksi penyerangan terhadap salah satu anggota tim wasit dalam pertandingan kasta ketiga. Ia melempar batu yang membuat asisten wasit Lenin Giovanni Ojeda Núñez mengalami cedera, dalam insiden yang memicu reaksi luas di kalangan olahraga.

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Insiden ini terjadi pada 17 Oktober lalu, saat Ciudad de Yantzaza berhadapan dengan Río Aguarico dalam lanjutan kompetisi kasta ketiga Ekuador. Laga tersebut diwarnai kejadian memprihatinkan di menit-menit akhir, ketika asisten wasit mengalami cedera akibat lemparan batu yang diarahkan kepadanya. Akibatnya, pertandingan dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan secara normal.

Penyerangan itu terjadi pada menit keenam masa tambahan waktu, ketika batu mengenai asisten wasit Lenin Giovanni Ojeda Núñez. Pihak-pihak terkait di pertandingan pun langsung turun tangan, di tengah kekhawatiran atas seriusnya cedera yang dialami salah satu anggota tim wasit saat menjalankan tugasnya di lapangan.

Federasi Sepak Bola Ekuador dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa cedera yang dialami asisten wasit tergolong serius dan mengharuskannya menjalani operasi, serta membutuhkan masa pemulihan dan rehabilitasi hingga 60 hari. Hal ini menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyerangan tersebut.

Setelah menyelidiki kronologi kejadian, Komisi Disiplin Federasi Sepak Bola Ekuador menyatakan John Perlaza bertanggung jawab atas penyerangan fisik terhadap salah satu wasit pertandingan. Komisi kemudian menjatuhkan skorsing selama 8 tahun dari segala aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, dengan hukuman berlaku hingga 19 Oktober 2034.

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Langkah disipliner tidak berhenti pada skorsing di dalam negeri. Federasi Ekuador mengumumkan rencana untuk menyurati FIFA guna meminta agar hukuman tersebut diberlakukan secara global. Artinya, Perlaza berpotensi juga dilarang beraktivitas di dunia sepak bola di luar negaranya apabila perluasan cakupan keputusan itu disetujui.

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Dalam upaya membebankan konsekuensi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, Federasi Ekuador menjatuhkan denda sebesar 2.000 dolar kepada klub De Yantzaza. Klub juga diwajibkan membayar tambahan 4.369,73 dolar untuk menanggung biaya pengobatan asisten wasit, sebagai langkah untuk membebankan sebagian tanggung jawab finansial atas dampak insiden tersebut kepada institusi olahraga itu.

Yantzaza sebelumnya bergerak cepat dengan merilis pernyataan resmi pada 20 Oktober lalu, tiga hari setelah kejadian. Dalam pernyataan itu, klub menyampaikan permintaan maaf kepada tim wasit dan para suporter, sekaligus menegaskan penolakan penuh terhadap segala bentuk kekerasan yang terkait dengan kompetisi olahraga, baik di dalam maupun di luar stadion.

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Klub menegaskan bahwa sepak bola harus tetap menjadi ruang yang berlandaskan rasa hormat, kebersamaan, dan permainan yang bersih. Mereka menekankan bahwa kejadian tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ingin mereka tanamkan. Klub juga menjelaskan telah memutuskan untuk memecat orang yang bertanggung jawab atas insiden itu begitu identitasnya diketahui, dan menegaskan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari klub.

Sanksi yang diumumkan Federasi Ekuador menunjukkan sikap tegas terhadap penyerangan yang menyasar wasit selama pertandingan, terutama jika menyebabkan cedera serius yang memerlukan tindakan operasi dan membuat korban absen bekerja dalam waktu lama. Langkah yang diambil tidak hanya sebatas skorsing bagi sang pemain, tetapi juga mencakup denda finansial dan permintaan kepada FIFA untuk memberlakukan hukuman secara internasional.

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Insiden ini kembali menyoroti persoalan keselamatan wasit di lapangan, setelah sebuah laga kasta ketiga berubah menjadi aksi penyerangan serius yang berujung pada cederanya salah satu anggota tim wasit dan jatuhnya hukuman delapan tahun bagi pemain pelakunya. Akhir tahun 2034 pun menjadi batas waktu berakhirnya skorsing Perlaza, kecuali ada perkembangan baru terkait keputusan tersebut atau cakupan penerapannya.