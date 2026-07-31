Kesepakatan transfer pemain internasional Mesir Imam Ashour ke barisan Al-Ittihad Saudi masih menghadapi banyak rintangan, setelah klub Al-Ahly berpegang pada sikapnya yang menolak melepas salah satu bintang utamanya kecuali sesuai syarat finansial tertentu, meski tawaran yang diajukan klub Saudi tersebut membaik dalam beberapa jam terakhir.

Menurut informasi yang diperoleh situs "Africa Foot", klub Al-Ittihad Saudi mengintensifkan upayanya untuk mendatangkan Imam Ashour, dan menaikkan nilai tawarannya secara signifikan dalam upaya meyakinkan Al-Ahly agar menyetujui penjualan gelandang internasional itu.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Al-Ittihad mengajukan tawaran baru senilai 6 juta dolar, di samping tambahan 2 juta dolar dalam bentuk bonus dan variabel yang terkait dengan pencapaian sejumlah target olahraga yang berbeda, yang mana ini menunjukkan kenaikan yang jelas dibandingkan tawaran pertama yang sebelumnya diajukan klub Saudi tersebut.

Meski kompensasi finansialnya diperbaiki, Al-Ahly tidak ragu menolak tawaran itu begitu tiba, tetap berpegang pada sikapnya yang menolak bernegosiasi dengan formula tersebut.

Al-Ahly menetapkan tuntutan finansialnya

Manajemen Al-Ahly menegaskan sikapnya secara jelas, di mana mereka memberi tahu para pejabat Al-Ittihad bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan penjualan Imam Ashour kecuali dengan imbalan memperoleh 10 juta dolar tunai.

Klub Mesir itu juga memberi klub Saudi tersebut tenggat waktu hingga 48 jam untuk merespons syarat ini, jika mereka ingin merampungkan kesepakatan sebelum jendela negosiasi ditutup.

Sumber khusus mengungkapkan kepada "Africa Foot" bahwa Al-Ittihad menunjukkan persetujuan awal untuk membayar nilai yang diminta Al-Ahly, yang ditaksir sebesar 10 juta dolar, tetapi mereka mensyaratkan pembayaran secara cicilan.

Klub Saudi tersebut mengusulkan pembayaran 6 juta dolar begitu kontrak ditandatangani, sedangkan sisa 4 juta dolar dibayar dalam dua termin, yang pertama pada awal bulan Januari, dan yang kedua selama bulan Maret.

Al-Ahly menolak cicilan

Al-Ahly menolak formula ini secara tegas, dan kembali menegaskan bahwa mereka berpegang pada perolehan nilai kesepakatan secara penuh saat kontrak ditandatangani, tanpa cicilan atau penundaan pembayaran apa pun.

Menghadapi sikap ini, salah satu pejabat Al-Ittihad meminta tenggat waktu tambahan dan terakhir untuk menyampaikan jawaban final sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan klub Al-Ahly.

Imam Ashour terikat kontrak dengan Al-Ahly yang berlaku hingga Juni 2028, dan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek tim selama tahun-tahun mendatang.

Gelandang berusia 28 tahun itu terus menarik perhatian sejumlah klub, tetapi manajemen Al-Ahly tampak bertekad mempertahankannya, dan tidak akan menyetujui kepergiannya kecuali jika menerima tawaran yang memenuhi seluruh tuntutan finansialnya, dan yang terutama adalah memperoleh nilai kesepakatan secara tunai saat kesepakatan dirampungkan.