Bas Nijhuis membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan Jan Boskamp

Bas Nijhuis menjadi tamu di acara Vandaag Inside pada Senin malam. Wasit yang telah menjalani rehabilitasi selama beberapa waktu ini baru-baru ini berbincang dengan Jan Boskamp dan membawa kabar baik mengenai mantan pelatih dan analis populer tersebut.

Mantan pesepakbola ini mengalami beberapa masalah kesehatan, tiga di antaranya telah diobati. Hanya rheumatoid arthritis yang masih mengganggunya dan menyebabkan rasa sakit yang terus-menerus. “Ini benar-benar menyebalkan. Saya mengalami empat masalah. Tiga di antaranya sudah teratasi. Hanya rheumatoid arthritis yang belum. Benar-benar menyebalkan,” kata Boskamp baru-baru ini dalam percakapan dengan Rijnmond.

Kondisi kesehatan Boskamp akan dibahas pada Senin di acara talkshow SBS6. Presenter Wilfred Genee mencatat bahwa Nijhuis baru-baru ini makan bersama Boskamp. “Saya makan siang bersama Jan hari ini (Senin, red.) di Lierse. René (Van der Gijp, red.) sudah bilang bahwa kondisinya tidak baik. Dan memang benar begitu. Tapi Jan mendapat suntikan di kakinya minggu lalu. Dia merasa kekuatannya bertambah.”

Nijhuis mencatat selama makan malam itu bahwa Boskamp (77) semakin bertenaga. ''Ini pertama kalinya dia mengemudi sendiri selama setengah jam,'' jelas wasit asal Enschede itu, yang sudah beberapa bulan absen karena cedera.

Wasit terkenal itu kemudian berbagi sebuah anekdot. ''Ketika kami disajikan hidangan pembuka dengan sedikit selada, dia berkata: 'Saya bukan kelinci.' Itu benar-benar sangat lucu,'' kata Nijhuis, yang juga mendengar Boskamp salah mengucapkan nama seorang pemain Feyenoord.

“Dia mulai membicarakan Feyenoord pada suatu saat. Dia bilang ‘Wannebe’. Lalu saya mengambil ponsel saya dan ternyata itu Watanabe. Tapi itu indah untuk dilihat. Juga untuk melihat bahwa Jan begitu disukai di mana-mana,” demikian kata Nijhuis, yang hadir sebagai tamu di VI.