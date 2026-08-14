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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

Diterjemahkan oleh

Barter panas: Arsenal mendekati Osimhen dengan imbalan dua pemain

Transfers
V. Osimhen
Galatasaray
Arsenal
Super Lig
Premier League
G. Martinelli
E. Nwaneri
Nigeria
Inggris
Brasil

Apakah transfer ini akan terwujud?

Arsenal mendapat dorongan besar dalam perburuan untuk merekrut Victor Osimhen, setelah menjalin negosiasi langsung dengan Galatasaray terkait penyerang asal Nigeria tersebut.

Surat kabar Inggris "Express" mengungkap bahwa nama Osimhen hadir dengan kuat selama pembicaraan kedua klub, di mana klub Turki tersebut menunjukkan ketertarikan untuk merekrut dua pemain Arsenal, Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri, sehingga membuka pintu bagi kemungkinan transaksi tukar-menukar pemain.

Arsenal sebelumnya telah menempatkan Osimhen sebagai salah satu target lama untuk memperkuat lini serangnya dalam perjalanan mempertahankan gelar Liga Inggris, meski Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, tetap berada di atasnya dalam daftar prioritas.

Osimhen berada di Galatasaray sejak kepindahannya dengan status pinjaman dari Napoli pada 2024, sebelum bergabung secara permanen musim panas lalu dengan nilai 75 juta euro. Ia mencetak 59 gol dalam 74 pertandingan, meraih gelar Liga Turki dua kali, dan mengakhiri musim lalu dengan 22 gol dalam 33 pertandingan.

Meski belum pernah menjalani pengalaman apa pun di Premier League, penyerang tersebut sebelumnya pernah mengungkapkan mimpinya untuk bermain di Inggris, dan pada 2023 ia berkata: "Liga Inggris adalah yang terkuat di dunia, dan saya mengerahkan segenap upaya untuk mewujudkan mimpi saya bermain di sana suatu hari nanti."

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Di sisi lain, Galatasaray mengajukan tawaran senilai 38 juta pound sterling untuk merekrut Martinelli, yang hanya mencetak satu gol di liga selama musim penobatan gelar Arsenal. Kontraknya menyisakan satu tahun di tengah persaingan ketat dengan pendatang baru Christos Tzolis.

Adapun Nwaneri, ia kembali dari masa peminjaman yang kurang berhasil bersama Marseille pada paruh kedua musim lalu, di mana ia hanya bermain dalam 11 pertandingan setelah memulai dengan menjanjikan lewat sebuah gol pada penampilan perdananya, namun pergantian pelatih memangkas peluangnya.

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