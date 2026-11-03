Winger Liverpool asal Prancis, Bradley Barcola, berbicara tentang kisah di balik kepergiannya dari Paris Saint-Germain, serta alasan ia memilih untuk pindah ke markas Anfield. Ia juga mengungkapkan sikapnya terhadap tekanan yang terkait dengan nilai transfernya, dan soal menggantikan bintang Mesir Mohamed Salah, sembari menegaskan bahwa ia belum mencapai level terbaiknya bersama klub Inggris tersebut.

Barcola bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari Paris Saint-Germain, dalam sebuah kesepakatan besar yang nilainya ditaksir mencapai 145 juta euro termasuk bonus.

Dalam wawancara dengan jaringan "Sky Sports", winger Prancis itu mengakui bahwa sampai sekarang ia belum mencapai level yang ia dambakan, meski ada peningkatan yang mulai terlihat dalam penampilannya pada beberapa pertandingan terakhir. Ia berkata: "Saya rasa saya belum mencapai level terbaik saya sampai sekarang, kalian belum melihat versi terbaik dari saya, selain itu saya juga bekerja sama dengan rekan-rekan setim agar mereka bisa lebih memanfaatkan kelebihan-kelebihan saya."

Ia menambahkan: "Saya rasa begitu kami benar-benar mengembangkan pemahaman di antara kami, segalanya akan jauh lebih baik, dan saya merasa ada perkembangan yang terus berlanjut, para pemain mulai memahami gaya bermain saya dengan lebih baik, dan saya rasa semuanya berjalan sangat baik."

Barcola menyinggung nilai transfernya yang besar dan tekanan yang mungkin ia terima akibat kepergian Mohamed Salah, yang meninggalkan Liverpool pada musim panas lalu, seraya menjelaskan bahwa ia tidak merasa dituntut untuk menggantikan bintang Mesir itu. Ia berkata: "Pada mulanya, saya bukan yang menentukan nilai transfer saya, karena itu persoalan ini bukan masalah bagi saya."

Ia menambahkan soal perbandingan dengan Salah: "Mohamed Salah adalah legenda di sini, bahkan legenda yang sangat besar, ia telah mempersembahkan hal-hal luar biasa untuk klub ini, dan saya sangat menghormatinya, tetapi saya tidak merasakan tekanan apa pun karena itu."

Ia melanjutkan: "Saya bukan Mohamed Salah, dan saya akan berusaha memberikan semua yang saya bisa untuk membantu klub, serta menciptakan jejak saya sendiri dalam sejarahnya, saya tidak merasakan tekanan apa pun terkait hal ini."

Winger Prancis itu juga mengungkapkan alasan yang mendorongnya meninggalkan Paris Saint-Germain, meski banyak kesuksesan besar yang ia raih bersama klub Prancis tersebut, seraya menjelaskan bahwa waktunya tepat untuk menjalani petualangan baru. Ia berkata: "Bagi saya, waktunya tepat untuk pergi dari Paris Saint-Germain, saya menghabiskan tahun-tahun yang luar biasa di sana dan memenangi banyak sekali gelar, tetapi sudah tiba waktunya untuk pergi."

Ia menjelaskan: "Hal itu sangat sulit, karena suasana di sana seperti sebuah keluarga, kami telah membangun sesuatu yang sangat istimewa bersama-sama, dan sulit untuk berpamitan dengan rekan-rekan setim, tetapi pada akhirnya begitulah sifat sepak bola."

Ia melanjutkan: "Ketika sebuah klub sebesar Liverpool menghubungimu, itu adalah hal yang luar biasa, saya tidak memiliki keraguan apa pun, dan saya tahu bahwa saya harus pindah ke sini, saya senang berada bersama tim ini, dan saya berharap semuanya berjalan baik bagi Paris Saint-Germain."

Pada penutup pembicaraannya, Barcola menyinggung kekalahan terakhir Liverpool dari Arsenal dengan skor tanpa balas, seraya menegaskan bahwa hasil itu tidak mengharuskan perubahan target tim sepanjang musim, tetapi ia menekankan perlunya memperbaiki penampilan kolektif dan menguasai jalannya permainan.

Ia berkata: "Saya rasa target kami sepanjang musim tidak berubah, saya melihat kami seharusnya menampilkan permainan yang lebih baik dalam pertandingan seperti ini, kami memiliki peluang untuk mencetak gol, bahkan untuk memenangi pertandingan."

Ia menambahkan: "Kami perlu bekerja untuk mengendalikan pertandingan secara lebih baik dan menyajikan sepak bola yang lebih baik, sering kali ketika kami menghadapi pertandingan dengan level seperti ini, kami bertumpu pada bola-bola panjang, tetapi saya rasa kami harus berusaha lebih banyak mempertahankan bola di atas lapangan, karena kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas yang dibutuhkan untuk melakukan itu."

Ia menutup: "Kami merasa sangat kecewa setelah pertandingan, tetapi kami tahu apa yang harus kami perbaiki, dan kami tidak akan menyerah, kami tahu bahwa tim-tim lain juga akan kehilangan poin, karena itu kami harus menjaga kestabilan level kami hingga akhir musim."