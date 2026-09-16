FC Barcelona juga memenangi pertandingan keenamnya di LaLiga musim ini. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan pelatih Hansi Flick terlalu kuat untuk Racing de Santander: 7-2.

Baru delapan menit laga berjalan, João Cancelo membuka skor dengan cara yang indah. Bek asal Portugal itu melepaskan tembakan dari sekitar 25 meter yang, melalui sisi bawah mistar, meluncur ke pojok jauh gawang: 1-0.

Raphinha menggandakan keunggulan di pertengahan babak pertama. Pemain Brasil itu menuntaskan penalti, setelah ia sendiri dijatuhkan oleh Pedro Felipe: 2-0.

Maguette Gueye kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1, dengan kontrol apik sebelum menyodok bola masuk. Namun lewat tembakan Cancelo yang berubah arah karena mengenai Asier Villalibre, selisih kembali menjadi dua gol: 3-1.

Masih sebelum jeda, skor bahkan menjadi 4-1 ketika Raphinha mencetak gol usai menerima umpan dari Dani Olmo. Beberapa menit kemudian, penalti Lamine Yamal masih bisa ditepis Julen Agirrezabala.

Di pertengahan babak kedua, Santander sempat memperkecil ketertinggalan. Wojciech Szczęsny, yang masuk saat jeda menggantikan Joan García yang cedera, melakukan kesalahan fatal. Ia kehilangan bola dari Yassir Zabiri, yang kemudian dengan mudah mencetak gol untuk membuat skor menjadi 4-2.

Namun, setelah itu Barcelona kembali menjauh. Raphinha lagi-lagi menuntaskan penalti (5-2), pemain pengganti Gabriel Jesus menempatkan bola ke pojok jauh untuk membuat skor menjadi 6-2, dan Yamal mencetak gol ketujuh lewat serangan balik. Barcelona pun masih menjadi satu-satunya klub yang selalu menang di liga Spanyol, dan karena itu berada di puncak klasemen. Santander untuk sementara menempati posisi sepuluh.