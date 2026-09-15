Barcelona unggul jelas atas Racing Santander dalam pertemuan-pertemuan terakhir, menjelang laga kedua tim, Rabu besok, pada pekan keenam Liga Spanyol.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Barcelona tidak pernah kalah dari Racing dalam 17 laga terakhir di Liga Spanyol, dengan meraih 14 kemenangan berbanding 3 hasil imbang. Barcelona juga menang dalam 7 pertemuan terakhir dan menjaga gawangnya tetap bersih dalam 5 laga terakhir, yang merupakan rangkaian kemenangan terpanjangnya melawan Racing di Liga Spanyol.

Barcelona merupakan tim yang paling banyak memberikan kekalahan kepada Racing Santander di kandang lawan sepanjang sejarah keikutsertaannya di Liga Spanyol, setelah Racing kalah dalam 37 dari total 44 laga, berbanding 2 kemenangan dan 5 hasil imbang. Racing juga kebobolan gol terbanyak di kandang lawan saat menghadapi Barcelona, yakni sebanyak 133 gol.

Barcelona juga merupakan tim terakhir yang membobol gawang Racing Santander sebanyak 8 gol atau lebih dalam satu laga di kompetisi tersebut, ketika Racing kalah dengan skor 8-0 pada April 1962.

Barcelona kalah dalam 3 dari 8 laga terakhirnya di Liga Spanyol yang dimainkan pada hari Rabu, berbanding 5 kemenangan, sementara Racing Santander hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhirnya di kompetisi tersebut pada hari ini, di samping 3 hasil imbang dan 4 kekalahan.

Barcelona meraih kemenangan dalam lima laga pembuka mereka di Liga Spanyol musim 2026-27, dan pada 4 dari 5 kesempatan ketika mereka memenangi 6 laga pertama pada satu musim di kompetisi tersebut selama abad ke-21, mereka mengakhiri musim dengan meraih gelar juara, kecuali pada musim 2013-14 yang mereka akhiri di posisi kedua.

Racing Santander mengumpulkan 7 poin setelah 5 laga pertamanya di Liga Spanyol musim 2026-27, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dan itu merupakan perolehan tertinggi yang diraih tim pada fase ini dalam sebuah musim di kompetisi tersebut sejak musim 2005-06, ketika mereka juga mengumpulkan 7 poin dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Barcelona memiliki susunan pemain inti termuda di Liga Spanyol musim ini, dengan rata-rata usia 23 tahun 356 hari. Laga terakhir mereka melawan Levante merupakan kali kedua saja Hansi Flick tidak melakukan perubahan apa pun pada susunan pemain intinya di kompetisi liga dibandingkan laga sebelumnya, setelah pertemuan dengan Girona pada September 2024, dengan pengecualian laga-laga pekan pembuka.

Lamine Yamal, pemain Barcelona, mencetak 6 gol di Liga Spanyol musim 2026-27, yang merupakan catatan terbaiknya setelah 5 laga pertama dalam sebuah musim di kompetisi tersebut.

Ia juga mencetak gol dalam 3 laga beruntun, tetapi ia belum pernah mencetak gol dalam 4 laga beruntun di Liga Spanyol.

Raphinha, pemain Barcelona, berkontribusi atas 9 gol di Liga Spanyol musim 2026-27, dengan 6 gol dan 3 assist, yang merupakan jumlah kontribusi tertinggi bagi seorang pemain setelah 5 laga pertama timnya dalam sebuah musim di kompetisi tersebut sejak Lionel Messi pada musim 2017-18, ketika ia berkontribusi atas 10 gol, dengan 9 gol dan satu assist.

Yasser Zabiri, pemain Racing Santander, mencetak 5 gol dalam 5 laga di Liga Spanyol musim 2026-27, sehingga mencatatkan rekor bagi seorang pemain Racing setelah 5 laga pertama dalam sebuah musim di kompetisi tersebut selama abad ke-21.

José Alberto López, pelatih Racing Santander, kalah dalam satu-satunya pertemuannya sebelumnya melawan Barcelona di seluruh kompetisi, dengan skor 0-2 di Copa del Rey pada Januari tahun ini.

Hanya dua pelatih yang mampu meraih kemenangan pada laga pertama mereka di Liga Spanyol bersama Racing melawan Barcelona selama abad ke-21, yaitu Gregorio Manzano pada tahun 2001 dengan skor 4-0, dan Lucas Alcaraz pada tahun 2004 dengan skor 3-0.



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