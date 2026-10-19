Barcelona unggul jauh atas kedua rivalnya, Real Madrid dan Atletico Madrid, dalam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Surat kabar AS menyebutkan, "Di tengah kehebohan seputar wasit, angka-angka berbicara. Data perusahaan Stats Perform menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, mulai dari musim 2016-2017 hingga fase yang telah dicapai La Liga pada musim ini, Barcelona telah bermain selama 862 menit dengan keunggulan jumlah pemain atas lawan-lawannya."

Angka tersebut setara dengan 9,57 pertandingan penuh, dan ini merupakan angka yang jauh berbeda dari yang tercatat pada Real Madrid dan Atletico Madrid. Sebab Los Blancos memiliki catatan negatif, karena telah bermain dengan 10 pemain selama 91 menit.

Perbedaannya tampak lebih jelas ketika melihat Atletico Madrid, yang bermain selama 330 menit dengan kekurangan jumlah pemain, atau setara dengan 3,66 pertandingan.

Angka-angka ini muncul akibat kasus kartu merah yang dialami para pemain tim itu sendiri, serta yang dialami para pemain lawan. Pada saat 59 pemain dari kubu lawan diusir keluar lapangan, jumlah kasus kartu merah di Barcelona mencapai 30 kasus, dengan selisih 29 kasus.

Adapun Real Madrid memiliki catatan negatif, karena pertandingan 38 pemain dari kubunya berakhir lebih awal akibat kartu merah, berbanding 39 pemain dari tim lawan.

Tidak diragukan lagi bahwa Atletico Madrid adalah tim yang paling dirugikan, setelah 45 pemain dari kubunya terkena kartu merah, berbanding 30 pemain dari tim lawan yang diusir.

Penalti Lebih Banyak Diberikan

Ketika melihat sisi lain dari statistik, Real Madrid tampil dalam posisi yang lebih baik. Sebab data perusahaan Stats Perform menempatkan Los Blancos di peringkat pertama dalam hal catatan penalti yang mereka peroleh dan yang diputuskan melawan mereka.

Real Madrid mendapatkan 101 penalti selama sepuluh tahun terakhir, berbanding 45 penalti yang diputuskan melawan mereka, dengan selisih 56 penalti.

Barcelona tidak jauh dari angka-angka ini, karena catatan positif mereka mencapai 43 penalti, setelah memperoleh 76 penalti, berbanding 33 penalti yang diputuskan melawan mereka.

Adapun Atletico Madrid, catatan positif mereka mencapai 7 penalti, setelah memperoleh 57 penalti, berbanding 50 penalti yang diputuskan melawan mereka.

Sementara pertandingan terus berlangsung dan angka-angka berbicara, Barcelona memimpin dalam catatan gelar selama tahun-tahun ini, setelah meraih lima gelar La Liga. Real Madrid menyusul di belakangnya dengan empat gelar, sementara Atletico Madrid meraih satu gelar.

Dengan mendekatnya laga El Clasico pertama di musim ini, dan tersisa 29 pertandingan hingga akhir kompetisi, tim asuhan pelatih Hansi Flick memuncaki klasemen dengan 27 poin, meraih poin sempurna dari kemenangan.

Tim asuhan pelatih Diego Simeone berada di peringkat kedua, tertinggal 5 poin, setelah mengumpulkan 22 poin, sementara tim yang dilatih José Mourinho menempati peringkat ketiga, tertinggal 6 poin dari Barcelona.

Tim Paling Sedikit Melakukan Pelanggaran

Dalam konteks statistik lainnya, Real Madrid merupakan salah satu tim yang paling sedikit melakukan pelanggaran di lima liga top Eropa.

Menurut data perusahaan Stats Perform, rata-rata pelanggaran yang dilakukan klub Los Blancos mencapai 8,56 pelanggaran per pertandingan, sehingga mereka masuk ke dalam lima tim yang paling sedikit melakukan pelanggaran di Eropa.

Paris Saint-Germain memuncaki daftar tersebut dengan rata-rata 5,86 pelanggaran per pertandingan, diikuti Everton dengan rata-rata 7,43, kemudian Inter Milan dengan rata-rata 8,14, dan setelahnya Torino dengan rata-rata 8,50 pelanggaran.

Di sisi lain, Real Madrid merupakan salah satu tim Eropa yang paling banyak mendapat hukuman dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang mereka lakukan. Sebab Los Blancos mendapat satu kartu kuning untuk setiap 4,28 pelanggaran yang mereka lakukan.

Tidak ada yang mengungguli mereka dalam klasifikasi ini kecuali Hull City, dengan rasio 3,45 pelanggaran per kartu kuning, Venezia dengan rasio 3,55, dan Genoa dengan rasio 3,78. Sementara Everton dan Bournemouth sama-sama memiliki rata-rata 4,33 pelanggaran per kartu kuning.