Bagikan Ikuti GOAL di Google

Para petinggi Barcelona, baik Joan Laporta, Deco, maupun Hansi Flick, terus mengulang pesan positif secara terbuka mengenai Alejandro Balde.

Iklan

Ketiganya sepakat bahwa Balde merupakan salah satu aset penting klub Catalan tersebut, dan mereka memberinya dukungan agar bisa merebut kembali posisinya seperti dulu.

Menurut harian Sport, keputusan untuk melepas Balde sebenarnya sudah final di internal klub, tetapi Barcelona menangani masalah ini dengan sangat hati-hati agar tidak berdampak negatif pada nilai pasar Balde.

Barcelona tidak akan berinisiatif menawarkan Balde untuk dipinjamkan atau dijual, tetapi klub telah memberi tahu orang-orang terdekatnya bahwa mereka siap membuka pintu keluar baginya, sesuatu yang menurut klub diperlukan oleh semua pihak.

Manajemen Barcelona menerapkan strategi yang sama dengan yang mereka gunakan terhadap Ferran Torres pada musim panas lalu. Sang penyerang tidak pernah diberi tahu bahwa ia dijual, tetapi sejumlah detail pada akhirnya membuatnya yakin untuk pergi.

Iklan Iklan

Ferran Torres tidak termasuk dalam pilihan utama skuad dan tidak menerima tawaran perpanjangan kontrak. Sejak awal, klub juga menjelaskan kepadanya bahwa mereka siap mendengarkan tawaran bagus jika datang.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

Situasinya sangat mirip, tetapi kini masalahnya menjadi lebih mendesak, karena peluang Balde mendapatkan menit bermain dalam proyek saat ini sudah tertutup, dan karena semua pihak menyadari bahwa kepergiannya merupakan langkah kunci agar klub dapat memasuki bursa transfer dengan percaya diri dan merekrut dua pemain.

Klub Catalan itu mendukung Balde secara terbuka sambil menunggu sang pemain sendiri meminta pergi. Saat ini, Barcelona menanti agen sang pemain, Jorge Mendes, menyampaikan cara paling tepat untuk menuntaskan kepergian Balde pada Januari mendatang.

Iklan

Sang agen sudah mendengarkan alasan klub pada musim panas, dan pada bulan Agustus ia sepenuhnya yakin bahwa Balde bukan lagi pemain strategis dalam perhitungan Flick. Namun, kepergiannya terhenti karena sang pemain sendiri tidak mau mendengarkan tawaran.

Kini, Mendes telah menjelaskan kepada sang pemain bahwa yang terbaik baginya adalah mencari tujuan baru agar kariernya tidak meredup. Karena itu, ia terbang ke Barcelona pekan lalu untuk menggelar pertemuan dengan Balde dan keluarganya.

Iklan

Ia tidak hanya menyarankan sang pemain untuk pergi, tetapi juga membahas bersamanya opsi-opsi yang mungkin datang dari Liga Primer Inggris dan Italia demi menemukan tujuan yang tepat.

Seperti yang terjadi pada kesempatan sebelumnya, keputusan akhir ada di tangan Balde, karena ia harus memberi tahu Barcelona keinginannya untuk pergi. Langkah ini mutlak diperlukan agar ia mendapat lampu hijau untuk bergerak di bursa transfer musim dingin.

Iklan

Ada kemungkinan kepentingan sang bek sayap tidak sejalan dengan kepentingan klub Catalan. Prioritas Barcelona adalah menuntaskan penjualan permanen pada Januari, dan klub meyakini Liga Primer Inggris bisa memberikan peluang yang tepat, terlebih Manchester United dan Chelsea secara khusus tengah mencari bek kiri.

Tawaran peminjaman dengan opsi pembelian juga akan datang. Opsi-opsi ini kurang menarik bagi klub dalam hal membuka ruang di batas gaji, tetapi bisa lebih cocok bagi Balde dari sisi olahraga.

Iklan

Juventus berada di barisan terdepan klub yang tertarik pada sang pemain, dengan klub Italia tersebut berupaya meyakinkannya untuk bergabung.

Bagi Barcelona, kepergian Balde akan menghemat sekitar 6 juta euro, yakni total gajinya hingga 30 Juni. Jumlah tersebut tidak sedikit mengingat klub berupaya memasuki bursa transfer musim dingin.

Iklan

Namun, menuntaskan penjualan permanen akan sangat penting, karena Balde merupakan lulusan akademi klub, sehingga nilai penjualannya akan dihitung sepenuhnya sebagai keuntungan bersih.

Barcelona menaksir nilai Balde sekitar 40 juta euro, tetapi siap bernegosiasi soal angka akhirnya, mengingat kontrak sang pemain berakhir pada 2028. Adapun menjualnya pada musim panas akan lebih berisiko secara ekonomi.

Iklan

Ada keinginan untuk segera menuntaskan transfer ini, meskipun para petinggi Barcelona menyadari bahwa kepergian sang pemain sudah hampir pasti, sesuai dengan yang disampaikan Mendes kepada klub dalam beberapa pekan terakhir.

Skema kepergiannya akan sangat menentukan jenis transfer yang dapat dilakukan Barcelona pada Januari untuk memperkuat skuad yang jelas membutuhkan tambahan amunisi di lini belakang.