Berkat kemenangan atas Getafe dengan skor 3-0, Barcelona yang diasuh pelatih Hansi Flick berhasil menyamai start terbaik dalam sejarah klub Catalan tersebut.

Barcelona mempertahankan catatan sempurna sejauh ini di LaLiga Spanyol, dengan meraih kemenangan pada 8 pekan pertama kompetisi.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa tim asuhan Flick mengulang start yang sama seperti yang diraih tim asuhan pelatih Tata Martino pada musim 2013-2014.

Tim asuhan Martino tidak mampu melanjutkan rangkaian kemenangannya pada pekan kesembilan, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Osasuna. Meski demikian, tim itu mempertahankan rekor tak terkalahkan hingga pekan ke-14 sebelum menderita kekalahan 0-1 dari Athletic Bilbao dengan skor 1-0 di Stadion San Mames.

Setelah menyamai start terbaik dalam sejarah klub di LaLiga, tantangan di hadapan Flick dan para pemainnya adalah melampaui rekor tersebut pada pekan depan.

Namun, tugas ini tidak akan mudah, karena tim Catalan itu akan bertandang ke markas Real Betis, yang saat ini menempati peringkat ketiga di LaLiga Spanyol, di Stadion La Cartuja, Sabtu mendatang.

Flick mengomentari pencapaian ini dengan mengatakan, "Yang terpenting adalah memikirkan pertandingan berikutnya, melawan Galatasaray. Kami ingin mencetak sejarah, tetapi yang terpenting adalah para pemain terlibat dalam kerja keras dengan fokus yang tinggi."