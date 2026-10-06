Klub Paris Saint-Germain mengirim pesan kepada mantan pemainnya, Lionel Messi, sebelum laga terakhirnya mengenakan jersey Argentina.

Lionel Messi akan mengakhiri perjalanan internasionalnya malam ini dengan laga terakhir bersama timnas Argentina, saat menghadapi timnas Benin di hadapan para pendukungnya di Stadion Monumental, Buenos Aires.

Paris Saint-Germain ingin menyampaikan pesan kepadanya melalui unggahan di media sosial.

Dua kali juara Eropa yang pernah menerima "Si Kutu" dalam skuad mereka antara 2021 dan 2023 itu menulis: "Akhir dari babak yang tak terlupakan bersama Argentina. Nikmatilah, Leo."

Bintang Inter Miami tersebut telah mengambil keputusan untuk pensiun dari tim nasional seusai kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Messi membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022, dan menjalani 207 pertandingan internasional, di mana ia mencetak 125 gol dan menciptakan 68 assist.

Anehnya, Barcelona, klub yang dibela Messi selama bertahun-tahun dan bersamanya ia meraih berbagai pencapaian besar, tidak mengirim pesan apa pun kepada Messi.

Barcelona sempat meninggalkan komentar pada unggahan Messi awal bulan lalu, saat ia mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, sebelum klub itu menghapusnya tak lama kemudian.

Pada malam perpisahan ini, Barcelona tidak mengirim pesan apa pun kepada Messi, sementara Paris, klub yang dibela Si Kutu dalam waktu singkat, memastikan untuk memberikan dukungan kepada pemain Argentina itu pada momen bersejarah ini.



