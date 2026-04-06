Barcelona terpaksa menunda langkahnya untuk merekrut "duo masa depan"

Dua pemain muda yang sangat terkait dengan Barcelona sebagai calon rekrutan untuk musim depan menolak untuk membahas masa depan sepak bola mereka sebelum musim ini berakhir.

Klub Catalan tersebut memantau penyerang Kosovo Vesnik Aslani, yang bermain di Bundesliga, dan bek Kroasia Luka Vuskovic, yang dipinjamkan ke Hamburg, namun kedua pemain lebih memilih untuk fokus sepenuhnya pada penampilan mereka bersama tim masing-masing saat ini, dan menunda keputusan masa depan hingga setelah musim berakhir.

Penyerang asal Kosovo (23 tahun) itu mencetak gol dalam kekalahan timnya, Hoffenheim, dari Mainz dengan skor 2-1. Setelah pertandingan, sang pemain menegaskan bahwa saat ini ia hanya memikirkan untuk membantu timnya melewati fase krusial musim ini, sementara masa depannya masih belum jelas.

Pemain tersebut mengatakan dalam pernyataan yang dilansir "Mundo Deportivo" Spanyol: "Saya hanya bisa memengaruhi apa yang terjadi di dalam lapangan, saya berusaha keras untuk menampilkan performa terbaik dan membantu tim, baik dengan mencetak gol, menciptakan peluang, atau hal lain apa pun."

Dia menambahkan: "Terlepas dari apa pun, saya melakukan yang terbaik untuk tim. Apa yang terjadi di luar lapangan tidak mengkhawatirkan saya. Semua orang berbicara dan berbicara, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya bisa memengaruhi apa yang terjadi di dalam lapangan."

Dia melanjutkan: "Musim lalu, saat saya masih di Elversberg, situasinya sama. Saya selalu berkata: (Biarkan saya sendiri, biarkan saya bermain sepak bola, biarkan saya menikmati waktu saya), dan itulah tepatnya yang saya ikuti musim ini juga. Pada akhirnya, kita akan lihat apa yang akan terjadi."

Penyerang asal Kosovo ini merupakan salah satu pemain yang paling menonjol musim ini, dengan mencetak 10 gol dan menciptakan 6 gol lainnya.

Sedangkan bek asal Kroasia (19 tahun) itu, melakukan wawancara minggu ini dengan surat kabar "Frankfurter Allgemeine Zeitung", di mana ia membuka peluang untuk masa depan, sambil menegaskan bahwa ia terikat kontrak jangka panjang dengan Tottenham Hotspur.

Luka Vuković mengatakan: "Di dunia sepak bola, tidak ada yang pasti; hal itu bisa terjadi tahun depan atau sepuluh tahun lagi. Saya tidak ingin menjanjikan apa pun kepada siapa pun. Setelah musim ini, saya akan kembali sebagai pemain Tottenham; saya memiliki kontrak di sana hingga tahun 2030."

Meskipun ada hubungan yang kuat antara keduanya dengan Barcelona belakangan ini, klub Catalan tersebut memiliki prioritas lain di bursa transfer musim panas mendatang, terutama merekrut penyerang Argentina Julian Alvarez (26 tahun) dan bek Italia Alessandro Bastoni (26 tahun) untuk memperkuat posisi penyerang dan lini pertahanan.