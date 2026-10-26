Kemenangan Real Madrid atas Barcelona dengan skor 2-1 di stadion "Camp Nou" mendapat perhatian luas dari media internasional, yang menyoroti keunggulan taktik pelatih asal Portugal Jose Mourinho, serta peran menentukan yang dimainkan bintang Prancis Kylian Mbappe dengan mencetak dua gol kemenangan, dalam hasil yang kembali menyalakan persaingan perebutan gelar Liga Spanyol.

Kemenangan ini memberi Real Madrid dorongan kuat dalam perburuan gelar, setelah menimpakan kekalahan kedua kepada Barcelona dalam kurun 5 hari, sehingga mempersempit selisih dengan tim Catalan yang memimpin klasemen menjadi 3 poin, dan menghentikan rangkaian kemenangan yang dengannya mereka berusaha meraih kemenangan kesepuluh secara beruntun di awal musim.

Mourinho kembali

Surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" menilai bahwa El Clasico menghidupkan kembali gagasan tentang kembalinya Mourinho ke level terbaiknya, seraya menunjuk keberhasilannya menemukan solusi untuk masalah taktis di lini tengah yang dihadapi para pelatih Real Madrid sebelumnya, di antaranya Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa.

Surat kabar itu menegaskan bahwa kemenangan tersebut mengembalikan persaingan perebutan gelar liga ke permukaan, setelah pada periode sebelumnya Barcelona terlihat nyaris tak tersentuh.

Barcelona runtuh

"Tuttosport" berfokus pada kemampuan Real Madrid untuk menang di kandang rivalnya, dengan menilai bahwa dua gol Mbappe menjatuhkan Barcelona dan kembali menyalakan perburuan gelar Liga.

Media itu juga menyebutkan bahwa penyerang Prancis itu menaikkan koleksinya menjadi 14 gol ke gawang tim Catalan, 11 di antaranya tercipta di luar kandang.

Kenikmatan Madrid

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menilai bahwa Mbappe adalah pihak yang berkata terakhir dalam laga tersebut, menjelang acara penganugerahan Ballon d'Or, setelah membawa Real Madrid mengakhiri rangkaian kemenangan Barcelona, yang berambisi melanjutkan awal musim sempurnanya di liga.

RMC: unjuk kekuasaan

Jaringan Prancis "RMC" menggambarkan kemenangan tersebut sebagai unjuk kekuatan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho, seraya menunjuk bahwa Mbappe mencetak gol ke-99 dan ke-100-nya bersama klub.

Media itu juga memuji penampilan Eduardo Camavinga, yang berkontribusi memperkuat dominasi tim kerajaan atas jalannya laga, sementara Lamine Yamal tidak mampu meninggalkan jejak yang berpengaruh.

Mbappe mengejutkan Barcelona

Surat kabar Jerman "Bild" menyoroti kemampuan Real Madrid menghadapi periode tekanan Barcelona, dengan menjelaskan bahwa tim kerajaan menyia-nyiakan sejumlah serangan balik menjanjikan pada babak kedua, sebelum merebut kembali inisiatif setelah tuan rumah menyamakan kedudukan lewat tendangan sudut pendek.

Media itu menambahkan bahwa umpan menentukan dari Jude Bellingham membuka jalan bagi Mbappe untuk mencetak gol kemenangan, setelah pergerakan istimewa dari Camavinga, dalam momen yang mencerminkan efektivitas Real Madrid dalam memanfaatkan ruang.

Real Madrid memastikan El Clasico

Surat kabar Jerman "Kicker" menegaskan bahwa Real Madrid keluar sebagai pemenang berkat dua gol Mbappe, seraya menunjuk bahwa hasil ini merupakan pukulan bagi Barcelona, yang menerima kekalahan pertamanya di Liga musim ini.

Mourinho masih menyimpan sentuhan ajaibnya

Badan Penyiaran Inggris "BBC" menyoroti selebrasi Mourinho atas gol menentukan Mbappe, ketika ia meluncur dengan kedua lututnya di depan para suporter, dengan menilai bahwa pemandangan itu mencerminkan masih bertahannya kemampuan pelatih Portugal itu untuk menciptakan momen-momen luar biasa menghadapi rival tradisionalnya.

Penampilan cemerlang dari Mourinho

Surat kabar "The Athletic" menggambarkan penampilan Real Madrid sebagai kejutan bagi semua orang, dan memuji rencana Mourinho yang berhasil membatasi bahaya serangan Barcelona, seraya menegaskan bahwa Lamine Yamal, meski berstatus sebagai salah satu harapan utama tim Catalan, tidak memberikan dampak yang dinanti.

Media itu juga menunjukkan bahwa kemenangan tersebut menghilangkan kekhawatiran tentang kemunduran Real Madrid dalam perburuan gelar.

Mourinho dan Mbappe bersinar

Surat kabar Inggris "The Times" menilai bahwa Mourinho dan Mbappe adalah bintang paling menonjol dalam laga tersebut, setelah pelatih Portugal itu membawa timnya meraih kemenangan berharga, dan penyerang Prancis itu mencetak dua gol yang mempersempit selisih di tabel klasemen, serta memberi Real Madrid peluang baru untuk bersaing secara kuat memperebutkan gelar.

Pelajaran taktik di Camp Nou

Surat kabar Portugal "A Bola" memuji keberanian Mourinho dalam memilih formasi menyerang, melalui pemasangan Bernardo Silva di samping Arda Guler, untuk memanfaatkan kemampuan kreatif keduanya.

Media itu menjelaskan bahwa pelatih tersebut memilih untuk tidak sekadar bertahan dan menunggu serangan balik, melainkan berusaha memaksakan karakternya pada pertandingan, hal yang mengacaukan perhitungan Barcelona dan memberi Real Madrid keunggulan di berbagai aspek.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Mourinho membuktikan kemampuannya mengelola pertandingan-pertandingan besar, dan menggambarkan pemandangan hipotetis selebrasi kemenangannya sebagai layak diusung para suporter di atas pundak melewati gerbang utama.

Mbappe sang emas

Surat kabar Argentina "Ole" berfokus pada kegemilangan Mbappe, dengan menilai bahwa Real Madrid memaksakan kata-katanya di El Clasico, sementara Lamine Yamal menjadi kekecewaan terbesar Barcelona. Media itu juga memuji pengalaman Mourinho dan kemampuannya meyakinkan para pemainnya akan kemungkinan menang di stadion lawan.