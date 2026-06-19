Barcelona telah mengambil keputusan akhir terkait perpanjangan kontrak bintang utamanya

FC Barcelona memutuskan untuk memperpanjang kontrak bek asal Denmark, Andreas Christensen, untuk satu musim lagi, meskipun ia sering mengalami cedera yang membatasi penampilannya musim ini. Langkah ini mencerminkan kepercayaan manajemen klub Catalan terhadap pengalaman dan kemampuan bertahan sang pemain.

Menurut stasiun radio Spanyol “Cadena SER”, tawaran yang diajukan kepada Christensen mencakup gaji pokok yang lebih rendah dari kontraknya saat ini, disertai berbagai insentif yang terkait dengan performa dan partisipasi, sebagai bagian dari kebijakan klub untuk merestrukturisasi gaji dan meringankan beban keuangan.

Bek tengah asal Denmark ini hanya bermain sekitar 600 menit sepanjang musim ini; akibat serangkaian cedera yang membuatnya absen dari lapangan dalam jangka waktu yang bervariasi, yang berdampak pada konsistensi dan kesiapannya secara fisik.

Meskipun penampilannya terbatas, Barcelona menghargai pengalaman internasional Christensen dan kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi barisan pertahanan saat ia dalam kondisi prima, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial yang membutuhkan pengalaman dan kedewasaan taktis.

Perlu diingat bahwa Christensen bergabung dengan Barcelona dari klub Inggris Chelsea sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2022, dan menunjukkan performa yang baik pada musim-musim pertamanya sebelum akhirnya terhambat oleh cedera dalam beberapa waktu terakhir.