Barcelona Tanggapi Upaya Manchester United untuk Merekrut Fermin

Barcelona tetap bersikukuh mempertahankan Fermin Lopez, dan menolak membuka pintu bagi segala negosiasi terkait kepergiannya, meski Manchester United berminat mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin mendatang, serta kemungkinan kesiapan mereka untuk mengajukan tawaran besar guna merampungkan kesepakatan tersebut.

Jurnalis Italia Matteo Moretto mengungkapkan, kemarin Jumat, melalui stasiun radio "Radio Marca", tentang ketertarikan besar Manchester United untuk mendatangkan Fermin Lopez dan Pablo Barrios, seraya menjelaskan bahwa klub Inggris tersebut tengah mencari gelandang dengan spesifikasi yang dimiliki kedua bintang Barcelona dan Atletico Madrid itu, dan sudah menanyakan status kedua pemain tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Manchester United belum memulai negosiasi resmi apa pun, dan sejauh ini sebatas menanyakan status keduanya.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa jawaban Barcelona terkait Fermin Lopez datang dengan sangat tegas, mengingat sang pemain dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam proyek pelatih Hansi Flick, dan ia juga telah memperpanjang kontraknya pada awal tahun ini hingga 2031.

Fermin merasa sangat bahagia di dalam Stadion Spotify Camp Nou, di klub yang ia anggap sebagai klub sepanjang hidupnya, dan ia sendiri tidak berpikir untuk menjalani petualangan baru jauh dari Barcelona. Pandangan manajemen klub dan sang pemain lulusan akademi La Masia itu pun sejalan, dan tidak ada kemungkinan apa pun untuk mengubah sikap ini dalam waktu dekat mendatang.

Pintu tertutup

Nilai pasar pemain asal Andalusia itu mencapai 110 juta euro, menurut situs spesialis "Transfermarkt", dan ia telah tampil di seluruh pertandingan musim ini kecuali satu laga, serta berhasil mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist.

Fermin memiliki arti penting yang besar bagi staf teknis dan direksi olahraga Barcelona, dan persaingan ketat antara dirinya dengan Dani Olmo untuk posisi playmaker juga menjadi keuntungan besar bagi tim Catalan tersebut.

Tidak ada tawaran apa pun, berapa pun nilai finansialnya, yang akan mendorong Deco untuk membuka pintu bagi dimulainya negosiasi terkait kepergian sang pemain.

Bursa transfer tengah menyaksikan pergerakan yang terus-menerus dari pihak klub-klub yang berupaya memperkuat skuad mereka, dengan terus mencari opsi yang tersedia untuk menambah kekuatan susunan tim mereka, terutama Manchester United yang terus mengalami kemunduran dan hingga kini belum menemukan cara untuk memperbaiki arah performanya.