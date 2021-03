Trofi Terakhir Untuk Barcelona? Sangat Menyentuh Reaksi Emosional Lionel Messi Ke Final Copa Del Rey

Semua orang bilang Lionel Messi sudah tidak peduli lagi dengan Barcelona. Karier superstar Argentina itu pun di Camp Nou disebut akan tamat pada musim panas ini.

Namun nyatanya, sang megabintang masih menunjukkan ketulusan dan cinta yang hakiki pada klub yang telah dibelanya sejak usia 13 tahun itu.

Hal ini terlihat ketika Barcelona menjalani malam ajaib dengan menyudahi perlawanan sengit Sevilla untuk menembus babak final Copa del Rey.

Barca memainkan laga Rabu malam tadi dengan keadaan defisit 2-0, tapi di pertemuan kedua, Los Blaugrana tampil fenomenal.

Ousmane Dembele menghadirkan start sempurna bagi skuad Ronald Koeman dengan lesatan keras setelah pertandingan berjalan 12 menit. Unggul 1-0, Barca mesti menunggu hingga beberapa menit terakhir laga sebelum memutar takdir.

Bahkan, Sevilla tampak akan mengamankan tiket ke babak puncak ketika menginjak menit ke-73. Sang tamu mendapatkan penalti dan Messi tahu perjuangan Barca akan finis di sini, sampai-sampai protesnya pada wasit berujung kartu kuning.

Jika eksekusi Lucas Ocampos berhasil, Barcelona butuh tiga gol dalam rentang 17 menit untuk lolos ke parta puncak. Namun, Marc-Andre Ter Stegen membuat penyelamatan fantastis dan harapan Barca pun kembali hidup walau waktu tersisa terasa sesak.

"Mukjizat" itu pun benar-benar ada. Di menit ke-94, Antoine Griezmann memproduksi crossing brilian dari sisi kiri dan Gerard Pique menanduknya untuk memaksa laga berlanjut ke babak extra-time.

