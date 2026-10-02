Barcelona Selidiki Misteri Raphinha bersama Brasil

Para petinggi Barcelona ingin berbicara dengan Raphinha untuk mencoba mengetahui penyebab tiga cedera terakhir yang dialaminya selama periode bersama timnas Brasil.

Yang menarik, ketiga cedera tersebut terjadi di area yang sama, yaitu paha kaki kanan.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa para penanggung jawab aspek fisik akan berbicara dengan sang pemain sebelum atau sesudah pemeriksaan medis, guna mengetahui apakah ada pola berulang dalam latihan atau proses pemanasan yang bisa jadi menyebabkan cedera-cedera ini, terutama apakah metode kerja yang ia jalani bersama timnas Brasil berbeda dari yang ia jalani sehari-hari bersama Barcelona.

Raphinha memulai musim dengan sangat kuat bersama klub Catalan itu, bersamaan dengan penunjukan Benjamin Kugel sebagai pelatih fisik baru. Namun, begitu ia bergabung dengan timnas Brasil, ia kembali mengalami masalah otot, meski saat ini tampaknya tidak serius.

Pelatih Carlo Ancelotti memainkannya selama 90 menit pada Jumat lalu melawan Australia. Ia menjadi satu-satunya penyerang yang menjalani laga penuh setelah perjalanan panjang, sebelum pelatih asal Italia itu kembali mengandalkannya sebagai pemain inti pada Selasa lalu di Melbourne.

Cedera pertama Raphinha pada tahun 2026 terjadi di akhir Maret, ketika ia mengalami cedera hamstring kanan dalam laga persahabatan di Boston melawan Prancis, yang memaksanya absen dari perempat final Liga Champions Eropa melawan Atletico Madrid, tim yang pada akhirnya berhasil menyingkirkan Barcelona.

Pada 20 Juni, sang pemain mengalami cedera dalam pertandingan kedua Piala Dunia melawan Haiti, setelah merasakan nyeri pada otot belakang paha kanan.

Ia absen dalam dua laga berikutnya melawan Skotlandia dan Jepang, dan pada babak 16 besar melawan Norwegia ia duduk di bangku cadangan setelah mendapatkan izin medis untuk bermain, namun ia tidak masuk ke lapangan.

Dan kini Raphinha kembali dari Australia dengan masalah fisik baru. Menghindari terulangnya skenario ini kembali menjadi tujuan terbesar di internal Barcelona.



