Barcelona secara resmi mengumumkan rekrutan keduanya di bursa transfer

Klub bola basket Barcelona secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan playmaker asal Amerika Serikat, Justin Robinson, hingga 30 Juni 2028, sebagai langkah untuk memperkuat posisi point guard setelah musim yang luar biasa yang dijalani sang pemain di Liga Eropa.

Klub asal Katalonia tersebut menegaskan, melalui situs resminya, bahwa pemain berusia 28 tahun dengan tinggi 1,85 meter ini bergabung dengan barisan Blaugrana dari Paris Saint-Germain, di mana ia mencatatkan musim perdana yang gemilang di Liga Basket Eropa.

Robinson mengatakan, setelah lulus tes medis: “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mendapat kesempatan bermain di klub bersejarah dan bergengsi seperti Barcelona. Saya sangat bersyukur dan sangat bahagia,” sambil menambahkan: “Bermain untuk klub hebat seperti ini, di tahun kedua saya di Liga Eropa, merupakan kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya.”

Playmaker yang lahir di Manassas, Virginia, pada 12 Oktober 1997 ini bergabung dengan Palau Blaugrana untuk memimpin serangan berkat visi permainannya yang tajam, kecepatan, dan kemampuannya dalam mengambil keputusan krusial, serta keahliannya dalam melepaskan tembakan dari luar busur dan menembus pertahanan lawan.

Robinson menggambarkan dirinya sebagai “pemenang” dan “pemimpin di dalam maupun di luar lapangan,” sambil mengatakan: “Saya ingin tetap menjadi diri sendiri, konsisten, berkontribusi baik dalam serangan maupun pertahanan, dan melakukan apa pun yang dibutuhkan tim untuk meraih kemenangan.”

Pemain asal Amerika Serikat ini memiliki pengalaman luas di berbagai liga, di mana ia bermain di NBA bersama lima tim berbeda antara tahun 2019 dan 2022, sebelum pindah ke luar negeri untuk bermain di liga-liga Australia, Italia, dan Prancis.

Pada musim terakhirnya bersama Paris Basketball, Robinson mencatatkan rata-rata impresif sebesar 14,6 poin dan 4,5 assist dalam 36 pertandingan di Liga Eropa, dengan penampilan menonjol termasuk mencetak 35 poin di kandang Olympiacos, yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik pada putaran ke-37.

Ia juga tampil gemilang di liga Prancis, di mana timnya finis di peringkat kedua, dengan rata-rata 13 poin dan 4,1 assist dalam 24 pertandingan, yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar Eropa.

Sebelum pindah ke Prancis, Robinson telah membuktikan kemampuannya yang tinggi di Liga Italia bersama tim Trapani, di mana ia mencatatkan rata-rata 14,4 poin dan enam assist, meraih gelar Pemain Terbaik bulan November, serta mengakhiri musim sebagai bagian dari tim utama liga.