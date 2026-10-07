Klub Spanyol Barcelona memanfaatkan momen bersejarah ketika sang legenda Lionel Messi menutup lembaran terakhirnya bersama timnas Argentina menghadapi Benin, untuk menyampaikan pesan sambutan dan penghormatan khusus kepada kapten historis mereka, merayakan perjalanan internasionalnya yang gemilang dengan jersey Tango.

Begitu peluit panjang berbunyi pada laga perpisahan di Stadion "Monumental", yang menyaksikan Messi mencetak gol terakhirnya serta menyumbang dua assist, klub Catalan itu pun menyebarkan pesan khusus melalui akun-akun resmi mereka dalam berbagai bahasa.









Dalam pesan yang ditujukan kepada bintang Argentina itu tertulis: "Dari medali emas di Beijing 2008 hingga perjalanan tak terlupakan yang menyaksikan sejarah tertulis di setiap langkah bersama Albiceleste.. Selamat, Leo, karena terus membuat jersey Argentina semakin simbolik dan ikonik!".

Isyarat dari klub Catalan ini datang setelah pemantauan cermat terhadap jalannya malam perpisahan tersebut; di mana liputan klub melalui platform-platform mereka selama jam-jam menjelang laga berfokus pada latihan harian tim, sebelum akhirnya menyediakan ruang perayaan khusus bagi sang bintang Argentina begitu ia mengakhiri perjalanan internasionalnya yang membanggakan.



