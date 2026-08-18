Barcelona, resmi datangkan Rodri: nilainya

Barcelona resmi merampungkan transfer Rodri, setelah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk membawa kembali sang juara dunia baru ke Spanyol. Operasi ini mencapai €76,5 juta dan membuat sang gelandang menandatangani kontrak hingga 2030, dengan Citizens siap menggantikannya dengan Ayyoub Bouaddi dari Lille.





NILAI TRANSFER - Kesepakatan dengan Manchester City mencakup bagian awal sebesar €60 juta, yang ditambah €11,5 juta bonus yang dianggap mudah dicapai oleh kedua klub. Sementara itu, tambahan €5 juta akan bergantung pada performa individu sang gelandang dan hasil yang diraih Barcelona sepanjang musim. Jika semua variabel yang telah ditetapkan terpenuhi, pemasukan City akan mencapai total €76,5 juta.





KONTRAK - Situasi kontrak Rodri memengaruhi negosiasi. Kapten Spanyol juara dunia itu terikat dengan Manchester City hingga 30 Juni 2027 dan sudah membuka kemungkinan untuk kembali ke liga Spanyol. Barça menawarinya kontrak empat tahun, hingga 30 Juni 2030.



