Pergerakan Barcelona untuk memperkuat skuat mereka tidak pernah berhenti. Klub Catalan itu telah mulai mengkaji sejumlah opsi baru di posisi bek, dengan memanfaatkan pasar para pemain yang kontraknya akan berakhir, seiring keinginan Hansi Flick dan manajemen olahraga untuk meningkatkan kualitas persaingan di posisi tersebut tanpa harus menanggung biaya transfer yang besar.

Saat ini, Barcelona memiliki beberapa opsi di kedua sisi, dengan kehadiran Eric Garcia, Jules Kounde, dan Joao Cancelo di sisi kanan, sementara di sisi kiri terdapat Alejandro Balde dan Xavi Espart. Namun, Flick dan manajemen klub tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan di masa depan, terutama mengingat sulitnya menjamin keteraturan tampil bagi seluruh pemain.

Posisi bek kiri tetap menjadi perhatian khusus, setelah Balde mengalami beberapa kesulitan di awal musim. Barcelona sendiri sempat mencari pemain untuk memperkuat posisi ini selama musim panas, dan namanya dikaitkan dengan pemain seperti Alejandro Grimaldo, yang pindah ke Atletico Madrid, serta pemain Italia Andrea Cambiaso dari Juventus, tetapi biaya untuk mendatangkan pemain yang disebut terakhir membuat kesepakatan itu menjadi lebih rumit.

Dalam konteks ini, muncul nama David Raum, kapten Leipzig sekaligus bek kiri internasional Jerman, yang kontraknya akan berakhir bersama klubnya. Hal itu menjadikannya salah satu nama yang layak dipantau oleh Barcelona, terlebih Flick mengenal betul pemain tersebut sejak masa kerjanya di Jerman.

Raum memiliki pengalaman internasional dan level permainan yang stabil, yang menjadikannya sebagai opsi potensial untuk menghadirkan persaingan kuat di sisi kiri, di saat Leipzig berusaha mempertahankannya dan membuka negosiasi untuk memperpanjang kontraknya.

Barcelona juga memantau situasi Tyrick Mitchell, bek Crystal Palace dan mantan pemain tim nasional Inggris, yang juga mengarah untuk memasuki pasar transfer bebas saat kontraknya berakhir, sehingga menjadikannya salah satu opsi yang tersedia bagi klub Catalan tersebut.

Manajemen Barcelona tidak diperkirakan akan bergerak secara langsung, tetapi klub tengah mengkaji nama-nama ini sebagai antisipasi menghadapi bursa transfer mendatang, terutama karena para pemain yang kontraknya akan berakhir dapat bernegosiasi dan menandatangani perjanjian awal dengan klub lain pada bulan Januari.

Pada saat yang sama, Barcelona menunggu kejelasan gambaran di dalam skuatnya, terutama di lini sayap, sebelum mengambil keputusan baru pada bulan Januari, dengan adanya kelebihan pemain di beberapa posisi yang mungkin mendorong klub untuk mendengarkan tawaran yang diajukan bagi sejumlah pemainnya.

Barcelona sendiri sempat menunjukkan kesiapan selama musim panas untuk mengkaji tawaran terkait Kounde atau Balde, tetapi kedua pemain itu bersikeras untuk bertahan bersama tim dan bersaing memperebutkan posisi mereka. Hal ini membuat pergerakan bursa musim dingin sangat bergantung pada jumlah penampilan, cedera, dan kebutuhan Flick selama paruh pertama musim.