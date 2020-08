RESMI: Barcelona Pecat Quique Setien

resmi memecat pelatih Quique Setien pada Senin (17/8) waktu setempat atau Selasa (18/8) dini hari WIB.

Kepastian yang memang tinggal menunggu waktu tersebut diumumkan pihak Barca via akun media sosial klub, @FCBarcelona.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.