Neymar Kecam Keputusan Penalti Barcelona, Hapus Cuitan Pasca-Lionel Messi Cetak Gol

Bintang Paris Saint-Germain, Neymar, mengkritik keputusan wasit Bjorn Kuipers yang menghadiahi Barcelona penalti saat Frenkie De Jong tampak hanya tersandung kaki sendiri di kotak 16.

PSG sukses mengalahkan tuan rumah Barcelona secara sensasional dengan skor 4-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou, Rabu (17/2) dini hari WIB.

Neymar absen pada laga ini lantaran alami cedera paha pada laga Coupe de France [Piala Liga Prancis] kontra Caen, tengah pekan lalu. Ia kudu menepi sebulan.

Blaugrana unggul lebih dulu melalui sepakan penalti sang megabintang, Lionel Messi, pada menit ke-27.

Penalti kontroversial didapat Barca setelah Kuipers menganggap De Jong dilanggar Layvin Kurzawa di kotak terlarang. Dalam tayangan ulang, nama pertama lebih terlihat keserimpet kaki sendiri ketimbang kontak minimal dari Kurzawa.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB