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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Barcelona perpanjang kontrak kipernya hingga 2029

I. Rodriguez
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
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Deportivo Alaves
LaLiga
Spanyol
Inggris

Kiper itu menyita perhatian besar musim ini

Iker Rodriguez, kiper Barcelona Atletic, bersiap memperpanjang kontraknya dengan klub Katalan itu hingga Juni 2029, dalam sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap kualitas dan potensinya, setelah ia menampilkan awal musim yang mengesankan bersama tim cadangan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kiper berusia 18 tahun itu akan menandatangani kontrak barunya besok Jumat, setelah Barcelona dan sang pemain mencapai kemajuan besar dalam kesepakatan mengenai kelanjutan kariernya, sehingga klub menegaskan keinginannya untuk mempertahankan salah satu bakat muda paling menonjol di akademi La Masia.

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Rodriguez menarik perhatian dengan penampilannya bersama Barcelona Atletic sepanjang musim ini, di mana ia tampil dalam delapan pertandingan pertama liga, hanya kebobolan empat gol, serta menjaga gawangnya tetap bersih dalam enam pertandingan.

Kiper muda ini juga mengawali musim dengan rangkaian yang mengesankan, dengan mencatatkan nirbobol dalam empat pekan pertama, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih Barcelona Atletic sejak musim 2022-2023.

Kepercayaan klub tidak hanya terbatas pada angka-angka sang kiper, karena Barcelona menghargai refleksnya yang istimewa, kemampuannya menangani bola di bawah mistar gawang, serta keahliannya dalam bermain menggunakan kedua kaki, yang merupakan salah satu kualitas penting dalam gaya bermain tim Katalan itu.

Rodriguez bergabung dengan akademi La Masia dari Sabadell pada usia dini, dan meniti karier di tim-tim junior hingga menjadi salah satu elemen penting di Barcelona Atletic, di bawah arahan pelatih Giuliano Belletti. Ia juga mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama yang dipimpin Hansi Flick, bahkan masuk dalam daftar resmi.

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