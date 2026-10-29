Barcelona Percepat Proses Penjualan untuk Raih 80 Juta Euro

Klub Barcelona mengintensifkan komunikasinya dengan sejumlah perusahaan, demi memasarkan kursi VIP di Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kebutuhan Barcelona untuk memperoleh pendapatan di muka guna memenuhi kewajiban finansialnya turut mempercepat proses ini, yang mencakup penjualan hak penggunaan kursi-kursi istimewa untuk periode hingga 15 atau 30 tahun.

Menurut informasi yang dimuat dalam podcast "Barcelona Reservado", klub tersebut mungkin akan memperoleh sekitar 80 juta euro dari pembayaran awal, ditambah antara 50 hingga 60 juta euro per tahun, melalui paket baru yang mencakup 2.000 kursi yang dialokasikan untuk perusahaan.

Stadion ini akan memiliki sekitar 9.500 kursi yang dialokasikan untuk VIP ketika seluruh pengerjaannya rampung sepenuhnya. Sekitar 5.000 kursi di antaranya sudah dikontrak, sementara 500 kursi lainnya termasuk dalam apa yang dikenal sebagai lisensi kursi personal.

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Barcelona saat ini tengah mendorong proses pemasaran 2.000 kursi tambahan, yang menurut klub tersedia untuk digunakan mulai musim ini, serta selama musim mendatang.

Penawaran ini menyasar perusahaan-perusahaan, dan mencakup berbagai kategori yang harganya berbeda-beda sesuai dengan lokasi kursi serta layanan yang terkait dengannya. Kursi yang paling eksklusif, yang dikenal dengan nama "loge", sudah habis terjual. Kursi ini merupakan ruang yang mencakup 4 kursi di area tengah, meliputi tempat parkir mobil, dan menuntut investasi awal yang tinggi di samping biaya tahunan.

Area pemain terletak di belakang bangku cadangan, sementara kursi-kursi istimewa berada di samping area tribune utama pada tribune pokok. Adapun baris stadion terletak di baris pertama bersebelahan dengan permukaan lapangan, dan balkon berada di baris pertama tribune kedua, sedangkan ring besar terletak di area pemisah antara tribune kedua dan ketiga.

Penjualan hak penggunaan kursi-kursi ini tampaknya menjadi salah satu sumber pendapatan paling menonjol yang terkait dengan Stadion Spotify Camp Nou yang baru, dalam sebuah proyek di mana Barcelona perlu memaksimalkan sumber daya komersialnya demi memenuhi kewajiban finansialnya.

Meski demikian, program "Barcelona Reservado" juga menunjukkan bahwa proses ini memiliki konsekuensi bagi para anggota klub yang terdampak. Sebab, ketika stadion rampung dan mereka diizinkan kembali ke kursi mereka, harus ditetapkan syarat-syarat finansial yang akan diminta kepada mereka untuk dipatuhi, di samping lokasi kursi yang akan dialokasikan bagi mereka yang sebelumnya menempati kursi yang terpengaruh oleh perluasan area yang dialokasikan untuk VIP.

Perluasan tribune kepresidenan, yang kapasitasnya berlipat 3 kali hingga mencapai sekitar 300 kursi, juga mengurangi area yang tersedia bagi pemegang tiket musiman tradisional. Oleh karena itu, redistribusi kursi mereka dan penetapan harga yang harus mereka bayarkan menjadi dua persoalan yang masih tergantung, yang harus diselesaikan ketika stadion siap beroperasi dengan kapasitas penuh.