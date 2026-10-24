Barcelona Pantau Bintang Juventus Jelang Bursa Transfer Musim Dingin

Barcelona mulai mengkaji berbagai skenario sebagai persiapan menghadapi bursa transfer musim dingin mendatang, mengantisipasi kepergian bek kiri Alejandro Balde, yang perannya meredup dalam rencana pelatih Hansi Flick.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona kembali menaruh minat untuk mendatangkan pemain Italia, Andrea Cambiaso, yang membela Juventus.

Menurut situs Calciomercato, Barcelona masih memantau pemain Italia tersebut, dan bisa saja kembali menaruh minat kepadanya jika posisi bek di tim mengalami kepergian pada periode mendatang.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Juventus menetapkan nilai Cambiaso di kisaran 30 juta euro, dengan catatan bahwa kontraknya berlaku hingga Juni 2029.





Informasi ini menjadi penting pada saat ini, setelah surat kabar Il Messaggero menyebutkan bahwa Jorge Mendes, agen Balde, menawarkan jasa pemain tersebut kepada klub Roma.

Cambiaso, yang berusia 25 tahun, memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya pilihan menarik bagi Barcelona. Ia adalah bek yang menonjol dengan kemampuannya bergerak menempuh jarak jauh di kedua sisi lapangan, mahir bermain di sisi kanan maupun kiri, serta terbiasa maju untuk membantu serangan. Kemampuannya yang serbaguna dapat memberi Flick berbagai opsi pertahanan.

Pemain Italia itu juga sedang tidak mengalami periode terbaiknya di Juventus; cedera pergelangan kaki membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan, dan pada awal musim, pelatih Luciano Spalletti lebih mengandalkan Zeki Celik untuk mengisi posisi bek kiri.

Situs Calciomercato juga mengaitkan potensi minat Barcelona terhadap pemain Italia tersebut dengan rumor seputar kepergian Jules Kounde, yang diminati Bayern Munich.