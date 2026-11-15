Barcelona pantau batu karang Amerika Latin di Serie A

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Klub Barcelona terus berupaya mencari bakat-bakat baru, khususnya di lini pertahanan, guna mengatasi masalah di sebuah posisi yang hingga kini perekrutan pemain barunya masih menemui kesulitan.

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Nama Uruguay kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan soal Ronald Araujo, meski para pakar asal Uruguay melihat adanya kemiripan di antara keduanya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona memantau pemain asal Uruguay, Juan Rodriguez, bek tengah kidal berusia 21 tahun yang berhasil memosisikan dirinya sebagai elemen utama dalam skuat Cagliari di Italia.

Juan Rodriguez memiliki banyak karakteristik yang dicari Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan mereka di masa depan.

Pemain ini berusia 21 tahun dengan tinggi mencapai 1,90 meter, seorang bek tengah kidal yang juga mampu bermain di posisi bek kiri.

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Tidak diragukan lagi bahwa keserbagunaan bek Cagliari ini merupakan salah satu daya tarik utama dalam kesepakatan untuk mendatangkannya, meski posisi idealnya adalah bek tengah, khususnya di sisi yang perlu diperkuat oleh Barcelona.

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Ia juga memiliki salah satu karakteristik yang diperlukan bagi para bek di tim asuhan pelatih Hansi Flick, yaitu kemampuan membangun serangan dari lini belakang dengan kualitas tinggi.

Kemampuannya mengalirkan bola dari belakang menjadi salah satu aspek yang paling disoroti oleh para pakar Italia, karena Rodriguez bukan sekadar bek tengah dengan kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi ia juga unggul dalam penguasaan bola yang baik, serta memiliki pengambilan keputusan yang jitu saat memulai serangan dan membangun permainan.

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Perpaduan antara kualitas teknis, kekuatan fisik, dan usia muda menjadikan bek Cagliari ini sebagai peluang yang sangat baik di bursa transfer.

Cagliari mempertaruhkan kepercayaan pada pemain ini pada musim panas 2025, setelah mengeluarkan dana yang mendekati 5 juta euro untuk mendatangkannya, dan sejak saat itu nilai pasarnya terus meningkat. Platform Transfermarkt menaksir nilainya saat ini sekitar 14 juta euro.

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Peningkatan nilainya ini mencerminkan perkembangan yang dicapai sang pemain, serta menegaskan bahwa saatnya telah tiba untuk mulai memantaunya secara dekat.

Perkembangan ini tidak datang begitu saja, karena ia telah menjadi elemen utama yang tak tergantikan bagi pelatihnya, setelah tampil dalam 13 pertandingan yang dimainkan timnya, seluruhnya sebagai starter, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar utama dalam pertahanan timnya.

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Juan Rodriguez menandatangani kontrak dengan Cagliari yang berlaku hingga 30 Juni 2030, dan tidak mengandung klausul pelepasan untuk mengakhiri kontrak, yang berarti klub mana pun yang ingin mendapatkan jasanya harus bernegosiasi dengan klub Italia tersebut.

Dengan demikian, Barcelona harus memastikan keseriusan minatnya terhadap pemain ini sebelum memulai pembicaraan dengan Cagliari.

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Timnas Uruguay memiliki stok melimpah di lini pertahanan, khususnya di posisi bek tengah, di mana terdapat Araujo dan Jose Maria Gimenez di depan Juan Rodriguez, keduanya merupakan sosok panutan yang dapat dimanfaatkan dan diteladani oleh pemain muda ini. Meski demikian, perkembangannya tidak berlalu tanpa menarik perhatian.

Sejumlah media di Uruguay bahkan sudah mulai menyebutnya sebagai salah satu talenta menjanjikan paling menonjol untuk masa depan timnas, bahkan sebagian di antaranya memprediksi bahwa ia akan bermain di masa depan berdampingan dengan bek Barcelona saat ini, merujuk pada Ronald Araujo.

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Prediksi-prediksi ini mencerminkan besarnya harapan yang disematkan pada pemain tersebut, serta potensi besar yang dinanti akan ia tampilkan dalam tahun-tahun mendatang.