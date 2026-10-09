Barcelona Menguji Rencana Tiga Pekan Melawan Getafe

Penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, menuju kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Barcelona, dalam laga menghadapi Getafe pada Sabtu malam di ajang La Liga, setelah pelatih Hansi Flick melepas sikap hati-hatinya yang biasa soal susunan pemain dan menegaskan hal itu dalam konferensi pers.

Menurut surat kabar"Sport" asal Spanyol, sejak beberapa pekan Barcelona bekerja jauh dari sorotan untuk mempersiapkan Jesus secara fisik, agar siap ketika peluangnya tiba, dan laga melawan Getafe bisa jadi ujian sejauh mana keberhasilan rencana ini.

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Absennya Raphinha membuka pintu

Pemain sayap asal Brasil yang berubah menjadi penyerang tengah dan menjadi kapten tim Catalan sekaligus top skornya dengan 14 gol sejak awal musim ini akan absen pada dua laga menghadapi Getafe dan Galatasaray dari Turki, sehingga menempatkan Flick di hadapan keharusan menemukan solusi untuk menggantikannya.

Sementara 16 pemain Barcelona dipanggil ke tim nasional masing-masing selama jeda internasional, Jesus tetap bertahan di klub, tidak mendapat libur, dan menjalani 3 pekan persiapan fisik khusus. Rencana itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya secara bertahap dalam menanggung menit bermain yang lebih panjang, agar menjadi pelapis yang bisa diandalkan bagi Flick.

Barca menilai Jesus kini mampu bermain sekitar 60 menit. Meski hal itu belum menjamin kemampuannya menanggung beban yang besar, ini merupakan langkah penting bagi pemain yang bergabung pada hari-hari terakhir bursa transfer dan membutuhkan kontinuitas untuk memulihkan ritme kompetitifnya, setelah ia tidak mendapatkan periode persiapan yang normal pada bulan-bulan terakhirnya bersama Arsenal.

Dengan absennya Raphinha hingga pekan depan, dan minimnya pengalaman Hamza Abdelkarim untuk memikul tanggung jawab bermain sebagai starter di Stadion Camp Nou, Jesus tampak menjadi pilihan paling tepat untuk memberi Flick solusi di lini depan.



