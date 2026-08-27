Klub Barcelona resmi merampungkan kesepakatan dengan penyerang asal Italia, Giulia Galli, yang datang dari Roma pada hari Kamis ini.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Giulia yang berusia 18 tahun tiba di Barcelona untuk memperkuat tim cadangan, dengan potensi yang membuatnya layak untuk bergabung dengan tim utama.

Giulia Galli pernah bermain bersama tim utama Roma dan menimba pengalaman di Serie A Italia, Coppa Italia, serta Liga Champions Eropa.

Jurnalis Italia, Mauro Mono, telah memastikan bahwa nilai transfer ini mencapai 250 ribu euro, mencakup jumlah tetap dan variabel.

Giulia Galli merupakan pemain internasional bersama timnas Italia kelompok usia, dan ia telah dipanggil untuk tampil di Piala Dunia U-20 di Polandia, yang akan digelar pada bulan depan.

Bakatnya di level internasional sudah terlihat pada Piala Dunia U-17 terakhir yang berlangsung pada tahun 2025, di mana ia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak dan meraih Sepatu Perunggu.

Di atas lapangan, Giulia Galli adalah penyerang serbaguna yang dapat bermain di berbagai posisi dalam lini serang. Ia mampu bermain sebagai sayap di sisi kiri, sebagai gelandang serang, atau sebagai penyerang murni, yang memberinya kemampuan untuk beradaptasi dengan peran dan situasi yang berbeda selama pertandingan.

Ia juga merupakan pemain bertubuh tinggi, kompetitif, memiliki langkah lebar, dan secara khusus menonjol dalam kemampuannya menyelesaikan serangan serta naluri mencetak golnya. Ia juga memiliki banyak solusi di dalam kotak penalti dan mudah menemukan jalan keluar di depan gawang.

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