Barcelona "mengepung" Real Madrid: malam bersejarah membayang di "cakrawala" El Clasico

Barcelona dan Real Madrid akan menjalani laga El Clasico yang dinanti-nantikan, Minggu mendatang, di tengah taruhan yang melampaui sekadar meraih tiga poin, sebab klub Catalan di bawah asuhan Hansi Flick memiliki peluang untuk memuncaki sendirian daftar kemenangan bersejarah dalam duel kedua rival tersebut, menyamai rekor di Liga Spanyol, serta memberikan pukulan telak bagi ambisi Los Blancos dalam persaingan merebut gelar.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", terdapat kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua tim, setelah masing-masing meraih 106 kemenangan dalam laga El Clasico, berbanding 52 hasil imbang, di saat keunggulan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir menyusut berkat hasil-hasil yang diraih Barcelona, di antaranya 5 kemenangan Flick dalam 6 pertemuan melawan rival tradisionalnya.

Jika Barcelona menang pada hari Minggu, klub Catalan itu akan memuncaki sendirian jumlah kemenangan dalam sejarah El Clasico, untuk pertama kalinya sejak hampir satu abad.

Barcelona juga akan memiliki peluang untuk melampaui Real Madrid dalam total gol yang dicetak selama pertemuan langsung, karena Los Blancos hanya unggul selisih 3 gol, setelah Barcelona mencetak 441 gol berbanding 444 gol milik Real Madrid.

Rekor bersejarah menanti Barcelona

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Ambisi Flick tidak berhenti pada keunggulan bersejarah atas Real Madrid, sebab Barcelona berupaya meraih kemenangan kesepuluh secara beruntun di Liga Spanyol, setelah menyamai rekor awal musim terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut, dengan kemenangan atas Real Betis dengan skor 5-2 pada Sabtu lalu.

Dengan kemenangan ini, Barcelona mencapai 9 kemenangan beruntun, menyamai pencapaian Real Madrid di bawah asuhan Miguel Muñoz pada musim 1968-1969, ketika Los Blancos meraih awal yang sama di kompetisi tersebut.

Setelah hampir 6 dekade berlalu dari pencapaian itu, Barcelona kini berada di ambang memuncaki sendirian rekor tersebut, sebab kemenangan atas Real Madrid akan memberinya kemenangan kesepuluh secara beruntun, dalam awal musim yang luar biasa di bawah asuhan Flick.

Kemenangan yang bisa menjauhkan Real Madrid dari perburuan gelar

El Clasico merupakan ujian krusial bagi ambisi kedua tim dalam perburuan gelar Liga Spanyol, sebab kemenangan Barcelona bisa memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi 9 poin, yang akan menempatkan Los Blancos di bawah tekanan besar dalam upayanya bersaing merebut gelar.

Klub Catalan itu akan didukung oleh keunggulan di kandangnya sendiri, setelah meraih 23 kemenangan beruntun di Liga Spanyol, dengan rincian 19 kemenangan di seluruh laga kandangnya selama musim lalu, dan 4 kemenangan lainnya di musim ini.

Barcelona juga memasuki laga ini dengan berpegang pada hasil-hasil terakhirnya melawan sang rival di kandang sendiri, setelah menang dalam dua pertandingan terakhir saat menjamu Real Madrid, dengan skor 3-2 pada musim 2024-2025, dan 2-0 pada musim 2025-2026.

Mbappe dan Raphinha: perebutan pencetak gol di El Clasico

Di samping taruhan kolektif, laga ini juga menyimpan persaingan individu yang menonjol, terutama perebutan puncak daftar pencetak gol Liga Spanyol, di mana Raphinha unggul atas pemain Prancis Kylian Mbappe dengan tiga gol, setelah pemain Brasil itu mencetak 12 gol berbanding 9 gol milik penyerang Real Madrid.

Hadir pula persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or, dengan Lamine Yamal dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan tersebut, di saat pemungutan suara sebenarnya telah ditutup, dan nama pemenang akan diumumkan pada Senin mendatang, menggantikan pemain Prancis Ousmane Dembele.