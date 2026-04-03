Barcelona mengajukan tawaran pertamanya untuk merekrut Bastoni... dan Inter menanggapinya

FC Barcelona telah mengajukan tawaran pertamanya untuk merekrut Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Banyak laporan dalam beberapa pekan terakhir menyebutkan bahwa Barcelona memiliki minat serius untuk merekrut Bastoni, dan menjadikannya target utama untuk memperkuat lini pertahanan pada musim panas ini.



Menurut jaringan "Sport Mediaset" Italia, Barcelona telah mengajukan tawaran pertama kepada Inter Milan untuk mendatangkan Alessandro Bastoni senilai 45 juta euro.

Jaringan Italia tersebut menyebutkan bahwa Barcelona telah menawarkan kontrak kepada Bastoni yang mencakup gaji sebesar 7 juta euro per musim, dibandingkan dengan 5,5 juta euro yang ia terima saat ini bersama Inter.





Getty Images

"Sport Mediaset" menjelaskan bahwa manajemen Inter Milan langsung menolak tawaran Barcelona, karena dianggap tidak cukup untuk melepas pemain kunci dalam skuad pelatih Christian Chivu.

Manajemen Inter menilai nilai Bastoni berkisar antara 60 hingga 70 juta euro, meskipun pemain tersebut sedang mengalami masa sulit belakangan ini, setelah diusir saat timnas Italia kalah dari Bosnia dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia, serta keterlibatannya dalam insiden kontroversial dalam "Derby Italia" melawan Juventus.

Di sisi lain, Bastoni menunjukkan niat untuk mendengarkan tawaran Blaugrana, didorong oleh kesempatan untuk menguji kemampuannya di klub sebesar Barcelona, serta mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan.



