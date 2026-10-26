Barcelona menerima kabar gembira jelang laga kontra Alaves

Jules Koundé, bintang Barcelona, memiliki peluang besar untuk tampil pada laga kontra Deportivo Alavés, Sabtu mendatang, dalam pekan ke-11 kompetisi Liga Spanyol.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa indikasi-indikasi terlihat positif terkait Koundé, yang absen pada El Clasico akibat cedera keseleo pada pergelangan kaki kirinya.

Koundé sebenarnya nyaris tampil pada El Clasico, namun tim pelatih Barca memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan memainkannya.

Oleh karena itu, peluang Koundé tampak lebih besar dibandingkan yang lain untuk turut serta melawan Deportivo Alavés, dengan syarat proses pemulihannya terus berjalan positif.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Bek asal Prancis itu mengunggah pesan yang menyerukan kebersamaan melalui akun Instagram-nya, yang berbunyi, "Pekan yang sulit. Inilah saatnya untuk tetap bersatu, wahai suporter Barcelona, lebih dari sebelumnya."

Ia melanjutkan, "Tidak diragukan lagi, kita akan keluar dari fase ini dengan lebih kuat."

Kondisi Marc Casadó—maaf, Txavi Espart—tampak lebih mengkhawatirkan, karena pemain itu terpaksa meninggalkan El Clasico pada babak pertama akibat cedera, sehingga Alejandro Baldé masuk menggantikannya pada menit ke-29.

Klub mengeluarkan pernyataan yang menegaskan cedera pemain tersebut, dengan menjelaskan bahwa ia akan absen selama 7 pekan.

Menumpuknya cedera menyebabkan berkurangnya pilihan yang tersedia bagi Flick, yang tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan para pemain tim cadangan.

Pelatih itu mengatakan, "Kami tidak memiliki banyak pilihan di lini pertahanan, jadi kami harus mengelola situasi ini. Mungkin kami terpaksa mempromosikan beberapa pemain dari akademi klub."



