Angel Alarcon mulai memetik hasil dari keputusannya meninggalkan Barcelona demi mencari peluang bermain.

Alarcon menjadi bintang kemenangan klubnya, Utrecht, atas Twente dengan skor 2-1, setelah mencetak dua gol yang membuat timnya mampu membalikkan keadaan dan meraih 3 poin yang sangat penting di Liga Belanda.

Menurut surat kabar Sport, Barcelona terus memantau perkembangan Alarcon, karena masih memegang 25% dari nilai penjualan di masa depan. Karena itu, klub Catalan mengawasi apa yang bisa berubah menjadi pendapatan finansial tambahan bagi mereka.

Semuanya akan menjadi jelas pada akhir musim. Porto juga memegang opsi membeli kembali pemain tersebut dengan nilai 3 juta euro, selain memiliki 25% lainnya dari nilai transfer di masa depan.

Kembali ke jalannya pertandingan, setelah Twente unggul di babak pertama, Alarcon tampil langsung pada awal babak kedua dan mencetak gol penyeimbang.

Pada menit ke-63, pemain Spanyol itu kembali membuktikan kemampuannya membuat perbedaan. Ia menerima bola di sisi kiri, berhadapan dengan pemain bertahan, lalu kembali menemukan jalan ke gawang lawan melalui tendangan menyilang. Gol keduanya itu melengkapi kebangkitan timnya dalam hal hasil pertandingan.

IMAGO





Dua gol tersebut tidak datang begitu saja, sebab Angel Alarcon sebelumnya juga mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Volendam, sehingga menambah koleksinya menjadi 3 gol dalam dua pertandingan terakhir.

Kontribusi Angel Alarcon memainkan peran krusial bagi Utrecht, yang menang dalam tiga dari empat laga terakhirnya, dan kini menemukan dalam diri penyerang muda itu sosok yang pengaruhnya terus meningkat seiring waktu.

Angel Alarcon menempa kemampuannya di akademi La Masia dan pernah bermain untuk tim utama Barcelona, sebelum meninggalkan klub Catalan tersebut dan bergabung dengan tim cadangan Porto.

Di Portugal, ia menemukan lingkungan yang cocok untuk terus berkembang, menampilkan performa yang baik, dan mulai mendekati tim utama, sebuah langkah penting untuk memulihkan kehadirannya dan menarik minat klub-klub lain.

Persinggahan berikutnya adalah Utrecht, klub yang ia bela sejak Januari 2026 dengan status pinjaman dari Porto, disertai klausul yang memungkinkan pembelian kontraknya.

Liga Belanda tampak menjadi kesempatan untuk melanjutkan perkembangannya dan tampil lebih reguler. Dan sekarang, penampilan-penampilan terakhirnya mulai menerjemahkan kemajuan tersebut menjadi angka dan hasil yang nyata.

Pada usia 22 tahun, Alarcon kembali menjadi sorotan berkat kemampuan menggocek, membuat perbedaan, dan insting mencetak golnya.