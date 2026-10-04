Alessandro Bastoni menjadi salah satu nama paling menonjol di bursa transfer musim panas lalu, dan terus menjadi perbincangan semua orang karena ketidakjelasan yang menyelimuti masa depannya. Selama beberapa pekan, namanya dikaitkan dengan Barcelona, terutama ketika semua indikasi menegaskan bahwa klub Catalan itu akan memperkuat lini pertahanannya.

Namun Barcelona memutuskan untuk memberikan prioritas pada posisi lain, dan pada akhirnya tidak mendatangkan bek tengah mana pun.

Bastoni termasuk salah satu nama yang paling disukai, di antara para pemain yang dipantau Barca, baik karena potensinya maupun kemampuannya untuk menyatu dengan filosofi sepak bola pelatih asal Jerman, Hansi Flick, menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya yang menggambarkan bek Italia itu sebagai "peluang yang hilang".

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Belakangan, Real Madrid pun turut mempertimbangkan kemungkinan merekrut bek Italia itu, tetapi ketertarikan tersebut tidak berubah menjadi tawaran resmi. Dengan demikian, Bastoni memutuskan untuk bertahan di Inter Milan, di mana ia masih menjadi elemen inti dalam proyek Nerazzurri.

Kenyataannya, sikap Inter Milan, yang tidak bersedia menegosiasikan kepergiannya kecuali dengan nilai besar yang mendekati 80 juta euro, secara praktis menutup pintu bagi kemungkinan kesepakatan apa pun. Bagaimanapun juga, Bastoni pada awal musim ini menunjukkan hal yang membuktikan bahwa dirinya adalah bek kelas atas.

Penampilan dan gol

Dengan dimulainya musim, Bastoni kembali menjadi salah satu pilar pertahanan Inter Milan, karena ia memimpin lini belakang dan tetap menjadi elemen sentral dalam membangun permainan, yang merupakan salah satu kelebihan utamanya. Namun pentingnya ia tidak terbatas pada klubnya saja, sebab ia juga merupakan salah satu bintang timnas Italia, dan ia telah menambahkan sebuah sisi yang sebelumnya tidak biasa dalam gaya bermainnya: mencetak gol.

Selama jeda internasional saat ini, Bastoni mencetak gol di dua pertandingan yang dijalaninya bersama Italia, yang pertama melawan Turki (4-1), dan yang kedua pada hari Jumat melawan Prancis, ketika golnya memberikan Azzurri hasil imbang yang berharga (1-1).

Mencetak gol bukanlah salah satu ciri paling menonjol dari Bastoni sepanjang kariernya, karena pada musim lalu ia hanya mampu mencetak dua gol bersama Inter Milan, dalam 40 pertandingan. Namun pada awal musim ini ia menemukan jalan ke gawang dengan lebih mudah, khususnya dengan seragam timnas Italia.



