Klub Barcelona menanti dengan penuh keingintahuan perkembangan masa depan mantan winger mereka, Abdessamad Ezzalzouli, 24 tahun, setelah meningkatnya ketertarikan Inggris terhadap bintang Real Betis tersebut, di mana klub Catalan itu bisa meraup keuntungan finansial besar hingga 19,5 juta euro dari setiap kemungkinan transaksi transfer musim panas ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Aston Villa dan Newcastle United berupaya keras untuk mendatangkan winger Maroko yang bergabung dengan latihan persiapan Betis untuk musim baru pada Senin lalu, meskipun klub Andalusia itu berpegang teguh pada klausul penalti senilai 60 juta euro untuk mencegah kepergiannya.

Barcelona memegang 20% dari setiap penjualan Ezzalzouli di masa depan, yang berarti mereka akan memperoleh tambahan 12 juta euro jika Betis berpegang pada harga yang diminta, yang mengangkat total pendapatan Blaugrana dari pemain ini menjadi 19,5 juta euro dibandingkan dengan hanya 7,5 juta euro yang dibayarkan Betis untuk mendatangkannya.

Barcelona pada awalnya memiliki 50% dari hak pemain Maroko tersebut, tetapi Betis kemudian memperoleh tambahan 30% dalam kesepakatan yang memuluskan transfer Vitor Roque ke Palmeiras, sehingga klub Catalan itu hanya menyisakan 20% dari hak pemain Maroko tersebut.

Ketertarikan Inggris terhadap Ezzalzouli datang di tengah kemampuan finansial besar kedua klub, di mana Aston Villa meraih keuntungan besar dari penjualan Morgan Rogers ke Chelsea seharga 137 juta pound sterling, sementara Newcastle mengantongi dana besar dari transfer Sandro Tonali ke Tottenham (108 juta pound) dan Anthony Gordon ke Barcelona (70 juta pound ditambah 10 juta sebagai tambahan).

Ezzalzouli tampil luar biasa bersama Real Betis pada musim lalu, di mana ia mencetak 15 gol dan menyumbang 10 assist, yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar, sementara Barcelona mengamati dengan cermat setiap potensi arus kas untuk memperkuat aktivitas mereka di bursa transfer musim panas ini di tengah krisis finansial yang terus berlanjut.