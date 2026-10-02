Ketika peluang untuk mendatangkan Julian Alvarez mulai meredup, Barcelona pun mulai memperluas opsi-opsinya dan mencari alternatif di bursa transfer yang bisa memperkuat posisi penyerang murni.

Di tengah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, tim Catalan membutuhkan penguatan di posisi ini guna menambah daya gedor di lini depan mereka, dan mereka pun sudah mulai bergerak untuk mewujudkannya.

Pada akhirnya, Gabriel Jesus tiba di Barcelona sebagai peluang nyata di bursa transfer, tetapi di antara Alvarez dan penyerang Brasil itu, klub Catalan tersebut telah mempelajari beberapa opsi dan alternatif berbeda.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa di antara nama-nama tersebut, muncul Nicolo Tresoldi, bintang Club Brugge, sebagai salah satu opsi yang tak terduga, setelah namanya dikaitkan dengan Barcelona pada pekan-pekan terakhir bursa transfer.

Tampaknya manajemen olahraga Barcelona, yang dipimpin oleh Deco, kembali berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menemukan bakat. Musim lalu, Tresoldi menjadi salah satu penyerang muda paling menonjol di Liga Belgia, dan ia juga memuncaki daftar pencetak gol Club Brugge dengan torehan 23 gol serta 9 assist. Angka-angka yang tentu saja istimewa.

Namun, di luar statistik, pemain ini juga menonjol berkat kemampuannya yang baik dalam permainan kolektif dan menghubungkan antarlini, sebuah ciri yang selaras dengan filosofi Barcelona dan gaya permainannya.

Meski demikian, jelas bahwa merekrutnya merupakan petualangan yang penuh risiko, mengingat pemain tersebut masih kekurangan pengalaman di level tertinggi.

Namun, Tresoldi terus berkembang dengan langkah-langkah pesat, dan semua indikasi menegaskan bahwa ia akan terus melaju ke arah ini. Dengan berlalunya musim demi musim, tampaknya namanya berpeluang mendapatkan kehadiran yang lebih besar di antara bakat-bakat terbaik dalam sepak bola Eropa.

Cukup dengan melihat awal musimnya kali ini, karena bersama kostum Club Brugge, Tresoldi sudah mengoleksi 5 gol dalam 9 pertandingan.

Namun, hal itu tidak berhenti sampai di situ, sebab sang penyerang juga terus tampil mengesankan bersama timnas Jerman U-21. Selama jeda internasional saat ini, Tresoldi dipanggil ke skuad timnas Jerman U-21, dan ia pasti sudah mulai masuk dalam perhitungan Jurgen Klopp, pelatih timnas senior Jerman, untuk laga-laga mendatang.

Nilai pasar Tresoldi saat ini mencapai 25 juta euro menurut situs Transfermarkt, sebuah angka yang mencerminkan perkembangannya, dan bisa terus meningkat jika pemain tersebut mempertahankan level yang ia tampilkan sejauh ini.

Penyerang Jerman itu terus melangkah dengan mantap, dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan mendapatkan peran yang lebih penting dalam sepak bola Eropa. Namanya memang sudah dikaitkan dengan Barcelona, dan melihat levelnya saat ini, tidak akan mengherankan jika ia terus menjadi perbincangan di antara klub-klub besar benua ini.



