Tampaknya para pendukung Barcelona tidak perlu menunggu lama untuk merayakan gol, sebab klub asal Catalonia itu kini memiliki kebiasaan mencolok musim ini, yaitu menggebrak lawan-lawannya sejak dini, seolah menit-menit awal telah menjadi waktu favorit mereka untuk menyapa gawang lawan, sebelum para lawan sempat menarik napas.

Barcelona bersiap menjalani laga berat melawan tuan rumah Atletico Madrid, besok Minggu, di Stadion Metropolitano Riyadh Air, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Spanyol.

Surat kabar "Marca" Spanyol mengungkap sebuah statistik menarik yang mencerminkan ganasnya awal serangan klub Catalonia tersebut, setelah mereka berhasil mencetak gol sebelum menit kesepuluh dalam 8 pertandingan dari total 15 laga yang telah mereka jalani musim ini, baik di Liga Spanyol maupun Liga Champions Eropa.

Angka-angka ini menegaskan bahwa terlambat menyaksikan pertandingan Barcelona bisa membuat para pendukungnya melewatkan momen-momen krusial, setelah tim ini menjadi spesialis dalam mengejutkan lawan-lawannya sejak peluit awal dibunyikan.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Gol tercepat Barcelona musim ini dicetak oleh Gordon, yang menggetarkan gawang pada menit kedua melawan Getafe, sementara Raphinha mencetak gol pada menit ketiga dalam laga melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa.

Daftar ini juga mencatat dua gol pada menit kelima, yang dicetak oleh Lamine Yamal melawan Valencia di Stadion Mestalla, dan Txavi Esparт... Txavi Esprt melawan Levante di Stadion Ciutat de Valencia.

Gebrakan serangan awal itu tidak berhenti sampai di situ, sebab Lamine Yamal melanjutkan kehadirannya dalam daftar tersebut dengan mencetak gol pada menit ketujuh dalam laga terakhir melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa, yang berlangsung pada Selasa lalu.

Pada menit kedelapan, Barcelona menambahkan dua gol lagi ke dalam catatan awal mereka, yang pertama melalui Cancelo melawan Racing Santander, dan yang kedua melalui Raphinha dalam laga melawan Alaves.

Adapun gol kedelapan kembali ditorehkan oleh Lamine Yamal, yang menggetarkan gawang lawannya pada menit kesepuluh di Stadion La Cartuja, dalam pekan kesembilan Liga Spanyol.

Angka-angka mencolok Barcelona tidak terbatas pada menit-menit awal saja, sebab tim ini juga terbiasa mencapai gawang lawan selama babak pertama di sebagian besar pertandingan mereka musim ini.

Yang menarik, hanya ada dua pertandingan di mana para pendukung Barcelona terpaksa menunggu hingga babak kedua untuk melihat tim mereka mencetak gol, yaitu melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Yang lebih ironis lagi, kedua laga tersebut juga merupakan dua kekalahan yang dialami klub Catalonia itu musim ini, sebagai pertanda akan kesulitan yang mereka hadapi ketika gagal memaksakan irama serangan mereka sejak dini.

Dan ketika Barcelona bersiap menghadapi ujian sulit melawan Atletico Madrid, awal pertandingan akan menjadi salah satu kunci laga ini, terlebih tuan rumah tidak akan bersedia memberi lawan mereka kesempatan untuk mengejutkan mereka sejak dini.