Barcelona khawatir Hamza tampil melawan Sudan Selatan

Hamza Abdel Karim, yang berusia 18 tahun, merupakan salah satu penyerang muda paling menonjol dengan proyek menjanjikan di dunia, sebagaimana digambarkan surat kabar"Sport" asal Catalunya.

Barcelona menjadi yang terdepan dalam upaya merekrutnya, setelah bertaruh besar untuk meminjamnya, lalu mengikatnya secara permanen, sebelum kemudian mengaitkannya dengan perpanjangan kontrak dan menaikkan nilai klausul penaltinya.

Hamza memukau para pengamat selama periode persiapan, dan juga menjadi elemen penting bersama timnas senior Mesir, yang membuat banyak mata tertuju kuat kepadanya di bursa transfer.

Perebutan atas Hamza pun sampai ke dalam maupun luar ruang kantor, setelah agen-agen perwakilan pemain terbaik mulai bergerak untuk mencoba menguasai penyerang Mesir itu dan mengelola masa depan kariernya, menurut "Sport".

Selama beberapa pekan terakhir, pergerakan seputar pemain ini semakin meningkat, dan periode mendatang bisa jadi menyaksikan perkembangan baru dalam hal ini. Namun, rasa tenang di dalam Barcelona masih besar, mengingat keberhasilan dalam mengamankan masa depan Hamza hingga saat ini.

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Hubungan antara klub dan lingkungan pribadi pemain tampak sangat baik, terlebih karena keluarga Hamza bertaruh pada Barcelona dan merasa puas dengan langkah tersebut.

Meski demikian, Hamza hampir belum mendapatkan peluang nyata bersama tim utama dalam pertandingan resmi hingga saat ini, karena ia hanya tampil selama 5 menit menghadapi Rayo Vallecano. Selain itu, beralihnya Raphinha ke posisi penyerang murni, ditambah perekrutan Gabriel Jesus, menyisakan ruang yang sempit baginya untuk bermain.

Rencana Barcelona adalah agar Hamza menjalani antara 10 hingga 15 pertandingan bersama tim utama musim ini, dengan tujuan memberinya kesempatan untuk berkembang dan matang secara terukur.

Diperkirakan beberapa tawaran peminjaman akan datang selama bursa transfer musim dingin pada Januari, tetapi tujuan bersama antara pemain dan klub adalah melanjutkan perkembangannya secara tenang di dalam Barcelona. Sejauh ini belum ada indikasi perubahan rencana tersebut, kecuali jika Hamza menuntut mendapatkan menit bermain yang lebih banyak karena khawatir minimnya waktu bermain akan memengaruhi perkembangannya, dan hal itu belum terjadi hingga kini.

Kekhawatiran di Klub Catalunya

Di Barcelona, ada sejumlah kekhawatiran terkait keikutsertaan Hamza dalam pertandingan Mesir berikutnya, karena Mesir akan menghadapi timnas Sudan Selatan pada hari Selasa, dan semua indikasi mengarah bahwa penyerang muda itu akan menjadi starter, di tengah absennya Mohamed Salah dari laga tersebut.

Pertandingan tersebut digelar di atas lapangan berumput sintetis, dalam kondisi yang tampak tidak ideal, sehingga Barcelona berharap Hamza tidak mengalami masalah apa pun, terutama karena ia telah menjadi salah satu elemen tetap dalam rencana dan skuad klub.

Pesan di dalam klub Catalunya itu jelas: Barcelona memiliki sebuah permata, seorang pemain yang diperkirakan akan menuai sorotan besar pada periode mendatang. Di Mesir, kesabaran juga mulai menipis akibat minimnya menit bermainnya, tetapi pelatih Hans Flick tahu cara menanganinya, di tengah keyakinan akan adanya penyerang murni untuk masa depan, menurut "Sport".



