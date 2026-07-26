Barcelona bersikeras mempertahankan Ferran Torres di skuad mereka, dan berencana memulai negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain pada September mendatang, di saat klub Catalan itu belum menerima informasi resmi apa pun terkait kemungkinan keinginan sang pemain untuk hengkang musim panas ini.

Ferran Torres, yang berusia 26 tahun, sangat diminati oleh Paris Saint-Germain di bawah asuhan pelatih Luis Enrique, hal itu terjadi setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Spanyol dan meraih gelar Piala Dunia, di mana ia mencetak gol kemenangan (1-0) atas Argentina di partai final, menurut surat kabar"Mundo Deportivo" asal Catalan.

Meski demikian, Barcelona belum menerima indikasi resmi apa pun dari sang pemain atau perwakilannya, maupun dari sang juara Eropa saat ini, terkait kemungkinan kepindahannya.

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Pemilik gol yang mempersembahkan gelar dunia kedua bagi Spanyol itu masih dalam masa libur, dan diperkirakan tidak akan kembali ke pusat latihan Barcelona sebelum 10 Agustus, setelah merampungkan 3 pekan masa liburan.

Barcelona berpandangan bahwa jika Ferran, yang terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2027, memikirkan untuk hengkang pada bursa transfer musim panas ini, maka ia harus menjelaskan sendiri sikapnya dan menemui manajemen klubnya untuk membahas persoalan tersebut.

Di sisi lain, klub Catalan itu terus mengandalkan Ferran sebagai elemen penting dalam tim, dan ingin memperpanjang kontraknya, meski ada sejumlah dana sebesar 8 juta euro yang harus dibayarkan Barcelona kepada Manchester City, sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang menjadi dasar kepindahan sang pemain pada Januari 2022.

Manajemen Barcelona berencana membuka berkas perpanjangan kontrak pada September mendatang, setelah bursa transfer musim panas ditutup, dengan alasan yang terkait dengan aturan Financial Fair Play.

Ferran Torres telah mencetak 65 gol dalam 207 pertandingan bersama Barcelona, dan musim lalu menjadi yang terbaik baginya dengan seragam tim, di mana ia mencetak 21 gol dalam 49 pertandingan, melampaui torehannya pada musim sebelumnya, ketika ia mencetak 19 gol dalam 45 pertandingan.