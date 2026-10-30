Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, tampaknya terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Barcelona, meski mengalami kekecewaan pada musim panas lalu, setelah Hansi Flick, pelatih tim Catalan itu, tidak menyetujui perekrutannya, sehingga bek Italia itu tetap berada dalam daftar perhatian Deco, direktur olahraga klub.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Alessandro Bastoni (27 tahun) merupakan pilihan pertama untuk memperkuat lini pertahanan pada musim lalu, di mana komite olahraga pada Januari sepakat akan perlunya merekrut seorang bek yang memiliki pengalaman, dan lebih diutamakan yang kidal, sehingga Deco mulai bekerja untuk menuntaskan transfer tersebut.

Deco berhasil mencapai kesepakatan dengan Bastoni yang berlaku hingga tahun 2031, tetapi penuntasannya bersyarat pada perolehan persetujuan akhir dari Flick.

Namun ketika memasuki bulan Mei, Hansi tidak terbujuk oleh transfer tersebut, setelah ia kembali menempatkan Gerard Martin di posisi bek tengah, dan ia menjadi lebih mengutamakan memperkuat posisi lain sebelum merekrut seorang bek baru.

Setelah lima bulan berlalu, Barcelona kembali mencari bek tengah, dan Bastoni masih hadir dalam daftar nama yang dikaji oleh Deco, namun, mengingat apa yang terjadi sebelumnya, muncul pertanyaan mengenai sikap bek Inter Milan itu terhadap ketertarikan dari Catalan tersebut.

Bek Italia itu tidak menutup pintu bagi kemungkinan apa pun, bahkan Bastoni akan selalu tetap terbuka untuk mendengar kontak yang mungkin datang dari Barcelona, menurut yang ditegaskan surat kabar Spanyol itu.

Meski demikian, musim panas lalu berakhir dengan kekecewaan besar bagi Bastoni, yang merasa terluka mendalam akibat apa yang terjadi, sebab Alessandro sangat antusias dengan gagasan bergabung dalam proyek Barcelona, tetapi kekecewaannya begitu besar setelah transfer tersebut tidak terwujud, di mana tidak ada seorang pun yang ingin mengetahui bahwa pelatih telah mengeluarkannya dari perhitungan.

Meski begitu, Bastoni menyadari bahwa Barcelona, jika ingin merekrutnya, harus membuktikan keseriusannya dalam memboyongnya, terlebih lagi bek Italia itu merasa bahagia di Inter Milan, di mana musim ini ia mengenakan ban kapten dalam kelompok pemimpin tim.

Bastoni juga fokus pada perjalanannya bersama klubnya, dan ia merasa bahwa ia bermain untuk salah satu klub terbesar di Eropa.

Bastoni terikat kontrak dengan Inter Milan hingga tahun 2028, dan menerima salah satu gaji tertinggi di skuad tim, selain memiliki keuntungan tambahan berupa dianggapnya Inter Milan sebagai rumahnya.

Berdasarkan hal itu, jika Bastoni memutuskan untuk mengambil langkah pindah ke Barcelona, maka ia telah memetik pelajaran dari pengalaman sebelumnya, sebab ia perlu memastikan bahwa dirinya menjadi prioritas bagi klub, tidak hanya bagi Deco, yang selalu berupaya membuatnya merasa demikian, tetapi juga bagi Hansi Flick.

Karena alasan ini, bek Italia itu ingin berbicara terlebih dahulu dengan pelatih asal Jerman tersebut, dan mendengarkan langsung darinya untuk mengetahui sikap sesungguhnya mengenai perekrutannya.