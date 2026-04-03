Barcelona kembali diperkuat bintang utamanya saat menghadapi Atlético... dan tiga pemain merasa terancam

Barcelona akan kembali diperkuat salah satu bintang utamanya saat bertandang ke markas Atlético Madrid besok, Sabtu, di Stadion "Riazor Metropolitano", dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Surat kabar "Sport" dari Catalunya melaporkan bahwa bek Spanyol, Eric Garcia, akan kembali ke susunan pemain inti melawan Atletico setelah pulih dari cedera, namun belum ditentukan posisi mana yang akan ia tempati: bek kanan atau bek tengah.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa masuknya Eric Garcia ke dalam susunan pemain inti akan menggantikan salah satu dari tiga nama yang berpotensi dicoret, yaitu: Ronald Araujo, Gerard Martin, dan Joao Cancelo.

Di sisi lain, "Sport" menegaskan bahwa pemain muda Pau Cubarsi tetap menjadi pemain yang tak tergantikan di lini pertahanan tim Catalan.

Barça memimpin klasemen La Liga dengan 73 poin, unggul 4 poin dari rivalnya Real Madrid yang berada di posisi kedua, yang besok akan bertandang ke markas Real Mallorca.