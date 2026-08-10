Barcelona Kejutkan PSG dengan Banderol Harga Ferran Torres

Klub Barcelona dan Paris Saint-Germain bersiap menjalani negosiasi krusial dalam beberapa hari ke depan terkait kepindahan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, ke ibu kota Prancis, setelah sang pemain menyatakan keinginannya untuk meninggalkan markas Camp Nou dan hijrah ke Liga Prancis.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa negosiasi ini bisa menghadapi komplikasi besar mengingat perbedaan mencolok antara penilaian Barcelona terhadap sang pemain dan keinginan Paris Saint-Germain untuk memanfaatkan mendekatnya akhir kontraknya, yang berakhir pada 30 Juni 2027, guna memperoleh pengurangan harga yang diminta secara signifikan.

Barcelona bertahan di angka 65 juta euro

Klub Katalan itu menuntut nominal tidak kurang dari 65 juta euro sebagai imbalan atas pelepasan jasa Torres, sebuah nominal yang mereka niatkan untuk membiayai perekrutan satu atau dua penyerang guna mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh kepergian pemain Spanyol tersebut.

Meski Barcelona sebelumnya tidak berkeinginan menjual Ferran sebelum mendatangkan pengganti yang layak, keputusan sang pemain untuk pergi mendorong manajemen mengubah sikap mereka dan masuk ke dalam negosiasi yang serius.

Para petinggi di markas Camp Nou, menurut "Sport", memandang bahwa penilaian yang diminta itu sejalan dengan harga pasar penyerang saat ini, terutama setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan Torres di Piala Dunia terakhir, yang kembali mendongkrak nilai pasarnya secara besar-besaran.

Paris bertaruh pada akhir kontrak

Di sisi lain, Paris Saint-Germain tidak berpikir untuk mendekati nominal yang diminta, dengan berpegang pada kenyataan bahwa kontrak sang pemain hanya tersisa satu musim lagi, yang memberi mereka kartu tekanan kuat dalam negosiasi.

Kendati demikian, klub Paris itu menyadari bahwa mereka harus mengajukan tawaran serius untuk memulai pembicaraan tanpa membuat hubungan dengan klub Katalan menjadi tegang.

Nilai pasar Ferran Torres saat ini mencapai sekitar 55 juta euro, sebuah angka yang bisa dicapai Paris Saint-Germain melalui skema yang menggabungkan nominal tetap dan variabel, yaitu jumlah yang sama dengan yang dibayarkan Barcelona kepada Manchester City saat merekrutnya, yang berarti pengembalian investasi secara penuh.

Hubungan baik antara Deco dan Campos

Data yang ada, menurut surat kabar tersebut, menunjukkan bahwa hubungan yang sangat baik antara Deco, direktur olahraga Barcelona, dan Luis Campos, rekan sejawatnya di Paris Saint-Germain, bisa memainkan peran penting dalam mempercepat negosiasi dan mencapai kesepakatan dalam beberapa hari.