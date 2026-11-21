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Barcelona dilaporkan terus mengejar bek tengah Inter Alessandro Bastoni dan menjadwalkan pertemuan baru meski ada keraguan internal terkait taktik. Klub Catalan itu tetap ingin merekrut pemain timnas Italia tersebut dengan nilai transfer €70 juta, tetapi menghadapi persaingan yang kian ketat dari Chelsea.

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Barcelona tingkatkan upaya mengejar Bastoni

Barcelona tengah menjadwalkan pertemuan baru untuk membahas transfer bek tengah Inter, Bastoni. Pemain timnas Italia itu sudah menjadi incaran utama Barcelona selama beberapa tahun, dan klub tersebut masih sangat ingin membawanya ke Camp Nou. Laporan dari Sky Sports dan Matteo Moretto menyebutkan bahwa klub Catalan itu terus melanjutkan upaya merekrutnya.

Upaya terbaru ini dilakukan meski minat Chelsea dari Premier League untuk merekrutnya kian besar. Chelsea terus memantau situasinya. Barcelona telah melakukan pendekatan serius untuk bek yang dinilai sangat berbakat itu pada musim panas lalu, tetapi upayanya ditolak mentah-mentah. Kini, Barcelona siap kembali menguji keteguhan Inter demi memperkuat lini belakang.

Keraguan Flick dan harga yang tinggi

Meski jajaran petinggi klub antusias, Barcelona menghadapi pertanyaan dari internal terkait potensi transfer ini. Sejumlah laporan terbaru menyebutkan bahwa minat klub sempat mereda karena pelatih kepala Flick memiliki keraguan taktis terhadap sang pemain. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan tidak yakin Bastoni akan cocok dengan formasi empat bek pilihannya.

Kekhawatiran taktis ini membuat pembicaraan internal mendatang penting bagi kelanjutan transfer dan rencana Barcelona untuk lini belakangnya. Selain itu, tuntutan finansialnya tetap besar bagi raksasa Spanyol tersebut. Inter mematok harga €70 juta untuk bek andalannya itu dan tetap teguh pada angka tersebut meski masa kontraknya terus berkurang.

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Negosiasi kontrak tersendat dan reputasi di timnas Italia pulih

Kontrak Bastoni saat ini di San Siro berlaku hingga Juni 2028. Negosiasi untuk memperpanjang masa baktinya di Milan sedang berlangsung, tetapi berjalan sangat lambat dan belum mencapai kesepakatan. Kepergiannya justru tampak jauh lebih mungkin pada musim panas lalu. Saat itu, sang bek masih terpukul akibat serangkaian kontroversi, termasuk kartu merah dalam laga play-off Piala Dunia antara Italia dan Bosnia dan Herzegovina.

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Namun, situasinya telah jauh membaik sejak periode sulit tersebut. Bastoni membantu Inter meraih dua gelar domestik, yakni Scudetto dan Coppa Italia, sekaligus memulihkan reputasinya di panggung internasional bersama Italia.

Pembicaraan penting untuk menentukan langkah berikutnya

Kelanjutan upaya transfer ini kini bergantung pada pembicaraan internal di Catalonia. Direktur olahraga Barcelona, Deco, akan bertemu Flick untuk meninjau situasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan akhir.

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Keduanya akan memutuskan apakah Barcelona akan kembali secara resmi bernegosiasi untuk merekrut sang bek menjelang musim depan. Jajaran petinggi klub harus mempertimbangkan dengan cermat harga €70 juta itu dan keraguan taktis Flick.