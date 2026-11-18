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Satu lagi pemain muda yang bersinar di Serie A mungkin akan meninggalkan kompetisi ini. Dia adalah Juan Rodriguez, bek muda Cagliari yang masuk radar Barcelona.

Kabar itu dilaporkan surat kabar Catalan Sport dan rumor tersebut segera menyebar serta menguat di Uruguay, tanah kelahiran Rodriguez, tempat kemungkinan pemain kelahiran 2005 itu berkarier di La Liga ramai dibicarakan.

Singkatnya, laporan dari Spanyol menyebut Barcelona sudah berbulan-bulan memantau Rodriguez. Mantan pemain Penarol yang baru menjalani debut bersama tim nasional setelah dipanggil Diego Forlan itu semakin sering mendapat tempat dalam susunan pemain Pisacane. Awalnya masuk ke rotasi skuad Cagliari tanpa banyak sorotan, ia segera menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Musim lalu, ia sudah menunjukkan kesiapannya bermain di Serie A dan mencatat sejumlah momen berkesan, termasuk gol yang membuat AC Milan harus berlaga di Europa League. Perkembangannya kembali terlihat pada bulan-bulan awal musim ini.

Pada usia 21 tahun, Rodriguez sudah mencatatkan 25 penampilan di Serie A bersama Cagliari. Cagliari juga harus membayar 500 ribu euro kepada klub Uruguay itu setelah sejumlah bonus dalam klausul performa yang disepakati saat transfernya terpenuhi. Transfer tersebut menelan biaya sedikit di bawah 5 juta dolar AS. Ketika melepasnya, Penarol juga mempertahankan hak atas 20 persen dari nilai penjualan berikutnya.

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Rodriguez, yang juga menjadi sorotan di Uruguay, mengungkapkan sosok mentornya kepada ESPN : "Ketika saya tiba, Yerry Mina membantu saya beradaptasi. Rasanya seperti dia sedikit menaungi saya." Kepada El Espectador Deportes, ia menambahkan: "Saya fokus pada Cagliari dan Uruguay, saya tidak tahu apa-apa soal rumor ketertarikan Barcelona."

Kabar ini tampaknya masih akan berlanjut. Untuk saat ini, ketertarikan Barcelona belum berujung pada negosiasi resmi ataupun tawaran. Namun, beberapa perwakilan Barcelona hadir di Bombonera Jumat lalu, saat Uruguay menang 2-1 atas Argentina, untuk mengamati langsung sang bek. Rodriguez ternyata tidak bermain dalam pertandingan itu.

Sejumlah klub Italia juga memantaunya, mulai dari Juventus hingga Inter yang telah mengirim beberapa pemandu bakat untuk mengikuti perkembangannya. Namun, klub-klub besar Italia itu harus segera bergerak jika ingin mendahului Barcelona.