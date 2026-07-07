Barcelona hampir menandatangani kontrak dengan Cancelo

FC Barcelona tampaknya semakin dekat untuk menyelesaikan kesepakatan perekrutan bek sayap asal Portugal, João Cancelo, dari Al-Hilal (Arab Saudi) dalam beberapa hari ke depan.

Sumber internal klub Catalan tersebut mengonfirmasi kepada surat kabar Spanyol "Sport" bahwa negosiasi telah mencapai tahap yang sangat maju, sambil mencatat bahwa tersingkirnya timnas Portugal dari Piala Dunia akan mempercepat penyelesaian kesepakatan ini secara definitif.

Bek asal Portugal tersebut akan terikat kontrak untuk dua musim mendatang melalui kesepakatan transfer yang nilainya tidak akan melebihi 10 juta euro, termasuk pembayaran tetap dan variabel.

Hanya tersisa penyelesaian beberapa detail perpajakan terkait kontrak sang pemain, yang sebelumnya tidak membayar pajak selama masa baktinya di Arab Saudi, sementara kini ia wajib membayarnya selama berada di Barcelona karena tinggal di negara tersebut selama lebih dari enam bulan.

Cancelo merupakan pilihan utama dan prioritas utama manajemen Barcelona untuk memperkuat posisi bek sayap, menyusul penampilan gemilangnya di akhir musim lalu bersama Blaugrana.

Bintang asal Portugal itu bergabung dengan tim sebagai solusi darurat pada bursa transfer musim dingin Januari lalu setelah cedera yang dialami Andreas Christensen, dan dengan cepat berhasil mengamankan posisinya sebagai bek kiri utama, mengungguli Alejandro Balde.

Penampilannya mendapat apresiasi dari pelatih asal Jerman, Hans Flick, yang kini menganggapnya sebagai pilar utama dalam proyek olahraganya berkat fleksibilitas taktisnya, naluri menyerangnya, serta pengalaman internasionalnya yang luas.

Sikap João Cancelo memainkan peran krusial dalam jalannya negosiasi, setelah ia memberitahu manajemen Al-Hilal Saudi bahwa ia tidak ingin kembali ke Arab Saudi lagi.

Pemain tersebut merasa kecewa karena tidak dimasukkan ke dalam skuad tim untuk kompetisi liga, yang menempatkannya dalam situasi yang sangat rumit selama tahun Piala Dunia.

Selain itu, hubungan Cancelo dengan pelatih Simone Inzaghi tidak dalam kondisi terbaik, sehingga semua pihak sepakat bahwa kepindahan permanen adalah solusi terbaik bagi semua pihak.

Meskipun Al-Hilal berusaha mendapatkan nilai transfer setinggi mungkin, posisi tawar mereka lemah karena keinginan sang pemain yang sangat kuat untuk pindah ke Barcelona.

Dalam konteks terkait, klub Saudi tersebut menunjukkan minat untuk merekrut gelandang muda Marc Casado, namun kedua proses tersebut sepenuhnya terpisah dan ditangani secara independen, di mana keputusan akhir akan berada di tangan pemain muda Barcelona tersebut untuk menentukan apakah ia ingin pindah ke Arab Saudi atau memilih tujuan lain.

Perkiraan menunjukkan bahwa Cancelo akan memanfaatkan masa liburannya saat ini untuk menyelesaikan sisa satu tahun kontraknya di Arab Saudi, di mana ia berencana untuk melepaskan sejumlah besar uang dan menerima gaji yang sesuai dengan batas gaji Barcelona selama dua tahun ke depan dari kontraknya.