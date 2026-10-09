Masa depan pemain muda berbakat Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona, di level internasional mulai menimbulkan sejumlah ketidakpastian di Mesir.

Ahmed Raouf, pelatih timnas muda Mesir, mengakui bahwa menurutnya keikutsertaan Hamza dalam edisi mendatang Piala Afrika U-20, yang dijadwalkan berlangsung di Ghana pada Februari 2027, tampak sangat sulit.

Meski demikian, pelatih asal Mesir itu masih berharap bisa memanfaatkan jasa pemain Barcelona tersebut pada Piala Dunia U-20.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona tidak akan mengizinkan Hamza Abdelkarim bergabung dengan timnas muda Mesir pada Februari, dan pemain itu sendiri juga tidak ingin memutus ritme perkembangannya bersama tim utama.

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Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada program Hona Al-Qahira di saluran On Sport, yang dikutip oleh situs FilGoal, Ahmed Raouf berbicara dengan cukup gamblang mengenai peluang memanfaatkan jasa Hamza Abdelkarim.

Pelatih timnas muda Mesir itu berkata, "Keikutsertaan Hamza Abdelkarim di Piala Afrika 2027 tidak begitu memungkinkan, tetapi kami berambisi untuk memanfaatkan jasanya di Piala Dunia U-20."

Piala Afrika U-20 dijadwalkan berlangsung pada Februari, bersamaan dengan kompetisi klub, dan hal itu bisa menyulitkan keikutsertaan sang pemain dalam turnamen tersebut.

Hingga saat ini, Raouf belum menjelaskan alasan spesifik yang membuatnya menganggap keikutsertaan Hamza sebagai sesuatu yang tidak begitu memungkinkan, dan belum ada pula konfirmasi resmi dari Barcelona terkait hal ini.

Bagaimanapun juga, pelatih timnas muda Mesir masih berharap bisa kembali memanfaatkan jasa sang penyerang pada Piala Dunia U-20.