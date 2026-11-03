Barcelona hadir dalam pencapaian Ruiz, dan Villarreal mencatat angka bencana

Bintang asal Spanyol Fabian Ruiz mencatatkan angka istimewa setelah tampil gemilang pada Selasa malam ini, menghadapi Villarreal, saat ia memimpin timnya Paris Saint-Germain menghajar "Kapal Selam Kuning" dengan enam gol tanpa balas, dalam pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Fabian Ruiz mencetak dua gol ke gawang Villarreal, gol pertamanya dan gol keempat bagi Paris datang pada menit ke-17, sebelum ia kembali pada awal babak kedua untuk menorehkan namanya pada gol kelima bagi tim asuhan pelatih Luis Enrique, yakni pada menit ke-55.

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Dengan demikian, Ruiz menjadi pemain Spanyol kedua yang mencetak dua gol ke gawang tim Spanyol lain dalam sejarah Liga Champions Eropa.

Menurut statistik "Mister Chip", prestasi ini sebelumnya hanya pernah terjadi satu kali, ketika Miguel Angel Angulo, pemain Valencia, mencetak dua gol ke gawang Barcelona dalam kemenangan 4-1 pada leg kedua semifinal turnamen itu pada 2 Mei 2000.

Sebaliknya, Villarreal masuk ke dalam catatan negatif setelah menjadi tim Spanyol pertama yang kalah dengan selisih enam gol di kandang sendiri dalam pertandingan Liga Champions Eropa, dan sebelumnya hal itu hanya pernah dialami Deportivo La Coruna, yang takluk dengan selisih lima gol dari Monaco (5-0) pada 8 Desember 2004.

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